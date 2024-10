La Revuelta sigue su lucha por conseguir ganar en audiencia a El Hormiguero, aunque este jueves no ha conseguido hacerlo con la visita de Manuel Turizo al programa. En artista, creador de éxitos mundiales como La bachata, se ha sentado en el sofá del programa de La 1 aprovechando su visita a Madrid para realizar un concierto el próximo domingo con motivo del Día de la Hispanidad, un show que será completamente gratuito y que se podrá disfrutar en un lugar emblemático como es la Puerta de Alcalá. El colombiano ha estado acompañado de Kapo, cantante que este verano se ha convertido en viral por la canción Ohnana y con el que ha colaborado en Qué Pecao, otro tema que promete ser un éxito en los próximos meses.

El invitado no ha dudado en hablar de lo mucho que le gusta la ciudad, en concreto El Retiro y ha tenido que confesar que pasa 10 horas pegado al móvil cada día, algo que Broncano no ha dudado en consultar en los datos de uso de su teléfono para confirmarlo. Pero el momento más esperado de cada noche es el de las preguntas clásicas, por lo que el presentador le ha lanzado primero la que tiene que ver con las relaciones sexuales en los últimos 30 días. «No he culeado casi porque estaba trabajando aquí», ha confesado ante las risas del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba cada tarde el programa. Los fans de Broncano saben perfectamente que después del sexo llega el turno del dinero en el banco, por el el invitado ha dejado claro desde el primer momento que no iba a decir nada. «Sabes que no te la voy a responder, la quiero voltear», así ha conseguido esquivarla.

Pero no acabó ahí y Turizo ha querido sacarle a su entrevistador el dato del dinero que tiene en el banco, algo que en los últimos meses ha sido muy comentado tras su salto a TVE: «Tú siempre lo preguntas, a ti siempre te ha ido bien, pero te está yendo mejor: contrato nuevo, todo». Pero ahí no ha terminado el interrogatorio: «Yo quiero que tú le digas a la cámara cuánto tienes tú en la cuenta».

El público, como era de esperar, se ha vuelto loco pidiendo al presentador que diese el dato, pero ha tenido que tirar de imaginación para salvar el momento: «No puedo, no puedo». Como alternativa, Grison le ha mandado al invitado y a todos los interesados que mirasen los datos de Encofrados Encofrasa, la productora que Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce montaron para llevar primero La Resistencia y ahora La Revuelta. «Ahora estoy ganando un dinero desde hace un tiempo y, bueno, estoy contento», ha zanjado David.

Para rematar con las preguntas, el presentador se ha animado a hablar de sus relaciones sexuales, ahora que es público que tiene como pareja a la actriz Silvia Alonso: «Y estoy culeando también, además, eh. Estoy culeando bacano». Mientras, sus compañeros de realización se reían del enorme sueldo de David Broncano y colocaban a los espectadores el siguiente rótulo en la pantalla: «Escribiríamos por aquí cuánto tiene David en la cuenta pero los rótulos no tienen caracteres suficientes».