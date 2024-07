Manuel Carrasco emociona con un concierto sorpresa en ‘Flechas’, un pueblo de 15 habitantes

El pasado 29 de junio, Manuel Carrasco sumó un hito más a su carrera profesional: ser el primer artista nacional en llenar el estadio Santiago Bernabéu. Un encuentro con sus queridos fans donde más de 60.000 personas entonaron los sencillos que han marcado su discografía musical.

Pero, días antes de esta inolvidable noche, el artista nacido en Isla Cristina realizó un inesperado y exclusivo concierto para un pueblo de Zamora. El lugar en cuestión se llama Flechas y cuenta tan solo con 15 habitantes, siendo considerado como uno de los pueblos que forman parte de la España vacía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

«No me llamo Taylor, ni me apellido Turner. Ni he nacido en Manhattan. Me llamo Manuel, me apellido Carrasco y nací en Isla Cristina, un pueblo costero de Huelva. Sé lo que es no estar en el mapa, sé lo que es ser de un sitio sencillo y, a pesar de eso, he logrado lo que muchos llaman éxito», comienza diciendo Manuel Carrasco en un video.

El cantante ha publicado en sus redes sociales cómo fue su paso por Flechas, un show con el que ha querido hacer feliz a algunos de nuestros mayores. «El próximo sábado cerraré mi ciclo de conciertos en el Santiago Bernabéu, uno de los estadios más importantes del mundo. Por eso, hoy quería cantar delante de ustedes, para no olvidarme de lo más importante», agrega.

«Justo de ustedes, que no salen en televisión, que no entran en el debate público y no tienen en las redes a miles de personas defendiéndoles con un hastag. Aquí va mi granito de arena. Para visibilizar una realidad que olvida a nuestros mayores y lo importante que es recordar de dónde venimos», afirma. Unas palabras que ha acompañado de una serie de imágenes de los habitantes que acudieron al encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Debido a que la gira de Corazón y Flecha ha sido una de las más arrolladoras de su carrera profesional, trasladarse hasta el pueblo de Flechas ha sido muy significativo para él. Un show muy distinto a lo que está acostumbrado a dar, pero que ha sido mucho más cercano e íntimo.

Manuel Carrasco arrasa en el Santiago Bernabéu

Presentado bajo el nombre de La última flecha, el artista brilló con luz propia durante su espectáculo musical en el estadio madrileño. Un show que contó con tres horas de duración y donde cerró un ciclo después de más de un año de era de Corazón y flecha.

Un evento que contó también con la participación de otras estrellas de la industria, quienes se subieron al escenario para cantar junto a Manuel Carrasco algunos de los hits más importantes de la música española. De hecho, Niña Pastori, Malú, Luis Fonsi, Camilo y Juanes fueron algunos de los protagonistas. Un show único e inigualable donde no faltó el homenaje a Elena Huelva, la influencer fallecida a la que el cantante le ha compuesto grandes canciones.