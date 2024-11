Manuel Carrasco dará un concierto benéfico en Madrid: fecha y cómo conseguir entradas

El 29 de junio del 2024 siempre será una fecha que los fans de Manuel Carrasco recordarán. Tras recorrer numerosas ciudades con su Corazón y Flecha Tour, el artista andaluz cerró con broche de oro su aclamada gira en el legendario estadio Santiago Bernabéu (Madrid). Un encuentro multitudinario al que acudieron más de 74.000 personas y con el que el cantante dejó claro el por qué es uno de los más sonados de la industria musical pop española. Una noche absolutamente mágica con la que, a su vez, el intérprete de No dejes de soñar puso punto final a su era artística. Por ello, desde entonces, se ha sumergido por completo en sus nuevas melodías, letras y composiciones.

Tal y como ha avanzado en sus redes sociales, su nuevo proyecto discográfico ya está cogiendo forma. «La garganta y el corazón me arden. Sacando fuera lo de dentro, no sé hacerlo de otra manera», comenzó escribiendo en su última publicación de Instagram. «El disco ya tiene forma y me grita su ADN, que es el mío y el de todos», concluye. Unas palabras que son acompañadas de un carrusel de imágenes de él en el estudio de grabación. Sin lugar a duda, un pequeño adelanto de lo que se vendrá próximamente y con el que ha desatado la emoción entre sus fans.

Ante ello, podría decirse que todavía falta bastante para poder disfrutar de un nuevo tour de Manuel Carrasco. Pero, para sorpresa de todos, el cantante ha anunciado que vuelve a los escenarios muy pronto. Eso sí, en esta ocasión, su presentación no será parte de una gira propia. Por el contrario, su objetivo es ayudar y aportar su granito de arena a una causa benéfica.

De esta manera, se ha podido saber que el artista formará parte de la iniciativa Play and Music for Help. El encuentro da forma a uno de los eventos de pádel más importantes del mundo del deporte, pues es el que une la música con la disciplina deportiva. Además, lo recaudado irá destinado a la Fundación El Sueño de Vicky, para la investigación del cáncer infantil.

Fecha y cómo conseguir entradas para el show

A través de sus propias redes sociales, Manuel Carrasco ha comunicado todos los detalles. De esta manera, se ha podido saber que el concierto tendrá lugar el próximo 16 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Si se desea acudir al evento, las entradas se pueden adquirir en la página web oficial de Manuel Carrasco (manuelcarrasco.es). Una compra cuyos precios van desde los 50 a los 70 euros aproximadamente. Sin lugar a duda, una experiencia única y muy especial que promete no dejar indiferente a nadie.

Pero, en el caso de no conseguir entradas, no te preocupes. Tal y como se puede ver reflejado en la página web del artista, el próximo 9 de noviembre Carrasco viajará hasta la isla de Fuerteventura para ofrecer un concierto inédito en el Festival Arena Negra. ¿Lo mejor? Es absolutamente gratuito. Por lo tanto, una cosa está clara, Manuel Carrasco ya vuelve pisando fuerte a los escenarios.