Manuel Carrasco confiesa que estuvo a punto de abandonar la música

Manuel Carrasco fue uno de los protagonistas del primer programa de la nueva temporada de Las tres puertas. El programa de La 2 presentado por María Casado regresó este miércoles al prime time, con una emotiva entrevista al artista onubense, que repasó tanto su trayectoria musical como su vida personal.

El artista se sinceró con la periodista sobre la pandemia del Covid-19, pues le pilló justo cuando acababa de ser padre de su hijo. «Recuerdo que nos fuimos corriendo del hospital. La verdad es que después de todo lo malo y de esa sensación de agobio que pasamos, lo viví bonito en casa», recordó.

No obstante, no fue un buen momento profesional para él: «No pasé una época muy buena, me costó escribir canciones, me costó conectar conmigo mismo de nuevo. A mí me salen las cosas en función del estado de ánimo que tenga. Por lo que puedo hacer un disco en pocos días y luego me puede llevar meses por no sentirme conectado con ciertas cosas»

Manuel Carrasco: "Siempre fui muy tímido de pequeño, por eso he acabado escribiendo canciones. Con las canciones sacaba todo eso que me guardaba".

Durante la entrevista, María Casado le preguntó si alguna vez se le había pasado por la cabeza abandonar la música. «Son cosas diferentes. Una cosa es la música y otra es dedicarse a la música, que engloba otras muchas tantas cosas. Eso sí que lo pensé en su día», respondió el artista.

«Me gusta luchar cuando las cosas no salen bien. Por eso creo que el éxito que puedo estar teniendo ahora, después de llevar 20 años, en parte es por eso, porque me gusta luchar por las cosas en las que creo de verdad y en las que sé que voy a tener un margen de mejora en todos los aspectos», explicó Manuel Carrasco sobre el secreto de su éxito.

De esta forma, Manuel Carrasco piensa que el motivo por el que ahora está haciendo las mejores canciones de su carrera se debe al «tiempo de maduración y aprendizaje» que ha tenido, además que siempre se ha dedicado a escribir «las cosas para que sucedan».