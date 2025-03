Cada tarde, de lunes a viernes, los espectadores de Antena 3 tienen una nueva cita con el popular show de las letras de la cadena: Pasapalabra. El concurso se ha convertido en uno de los más legendarios de la parrilla televisiva española, pues sus pruebas han logrado captar la atención del público. Ahora, en la cadena líder de Atresmedia, la audiencia está teniendo la oportunidad de ver en acción a Manu Pascual y a Rosa Rodríguez. Dos participantes que han dejado claro que no piensan rendirse, pues ambos andan tras el mismo objetivo: el gran bote del programa. Una aventura entre letras donde las emociones no faltan en ningún momento.

De esta manera, el pasado lunes 24 de marzo, los espectadores de Pasapalabra fueron testigos del encuentro número 216 de Manu Pascual. El joven ha estado, en varias ocasiones, a punto de alzarse con el gran bote del concurso. Pero, hasta ahora, no ha tenido suerte. Eso sí su permanencia y duración en el formato televisivo le ha ayudado a acumular 133.800 euros. Una cifra que no está nada mal, sin lugar a duda. Por ello, y con mucha ilusión de llevar a cabo un nuevo encuentro, el participante contó con la visita de celebridades como Nerea Garmendia, Elena Rivera y los ex futbolistas y hermanos Julio y Patxi Salinas.

Antes de dar inicio al programa y a las pruebas que se llevaría a cabo, Roberto Leal, presentador de Pasapalabra, habló un poco con el madrileño. Un intercambio de palabras donde, entre tema y tema, el chico reveló cuál su deporte favorito. Unas declaraciones con las que no dejó indiferente a nadie.

Manu Pascual se sincera en ‘Pasapalabra’

«He hecho ciclismo y es el que más me gusta», comentó el concursante. «¿Has hecho ciclismo? ¿En plan pro?», exclamó sorprendido el presentador del programa. Ante ello, el concursante se sinceró y confesó que este deporte formó parte de una etapa de su vida, pero que, actualmente, no está tan presente como antes.

«No llegué a tanto, pero sí que le he llegado a pegar fuerte», confesó. «¡Qué bueno! ¿Y ya no lo haces?», le preguntó el comunicador de Antena 3. «Ahora no lo practico, lo que hago es levantamiento de diccionario», bromeó el madrileño. «Eso sí que pesa», aseguró Leal, entre risas.

Tras este divertido momento, los concursantes dieron inicio a una jugada donde se disputaron 1.390.000 euros de bote. Una lucha donde en el temido Rosco de Pasapalabra la gallega logró empatar a 22 con su rival. De esta manera, ambos evitaron La Silla Azul en el próximo programa. Y es que, Rosa y Manu no están dispuestos a ceder. Ambos quieren llevarse la victoria a casa, por lo que están dispuestos a darlo todo hasta el final.