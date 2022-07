Qué fue de Manolo Romero, el ganador de ‘Pasapalabra’ que no ganó en ‘¡Boom!’

La Superliga de ¡Boom! está provocando que muchos de los superconcursantes de la televisión vuelvan a juntarse en un solo plató. Es el caso de Manolo Romero, un histórico que ganó el primer bote de la historia de Pasapalabra y formó parte de Los Dispersos.

En el año 2004 saltó a la fama al ser el primero en conseguir llevar el premio del programa, que por entonces se emitía en Antena 3 y presentaba Silvia Jato. Sus aciertos le sirvieron para ganar 1.023.000 euros, un premio que parece pequeño junto al de Pablo Díaz: (1.828.000).

El jerezano explicó en una entrevista en El Español cómo es su vida después de su gran premio y qué lo útilizó. Con ese millón montó una librería en su ciudad natal, donde trabaja y vive en el mismo edificio, por lo que fue su gran inversión.

Tal y como explica, su vida es de lo más normal y no tiene aficones o gustos especialmente caros, solo disfruta de la tranquilidad de tener dinero en el banco si su negocio no funciona. Como dato curioso, confiesa que no tiene televisión en casa.

Sobre el programa, que ahora presenta Roberto Leal, asegura la dificultad ha crecido mucho: «El nivel no era el de ahora porque yo me lo llevé sin estudiar, yo voy a los concursos con lo puesto. En el Pasapalabra actual hay cuatro o cinco palabras que si no te has estudiado el diccionario, no hay manera de sacarlas».

Pero estos no han sido los únicos programas por los que Manolo ha pasado. En su currículum tienen dos participaciones en Saber y ganar, El juego del euromillón, La quinta esfera, 50×15 y El gran quiz. «Del que no me han llamado es de ¿Quién quiere ser millonario?, de momento…», bromea.

Su paso por Boom y Los dispersos

La última aparicion de Manolo fue en Boom, donde formó parte de Los Disperos, equipo que, aunque no se llevó el bote, sí que se embolsó 1.546.400 euros, unos 380.000 euros cada uno. Los cuatro miembros se conocieron gracias a que coincidieron en otros programas e hicieron amistad.

Con el dinero del espacio de Juanra Bonet, al que ha regresado con sus compañeros para la Superliga, asegura que no lo ha tenido que gastar: «Lo tengo guardado porque nunca se sabe cuando hará falta, aunque en diciembre estuve en Nueva York, que es una ciudad bastante cara, pero iba con dinero e hice lo que quise».

En esta reunión de grandes equipos, Manolo Romero y sus compañeros se enfrentarán a Los Lobos, Rockcampers, Extremis, Los libérrimos y Uep!, todos conocidos por los espectadores.