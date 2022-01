Måneskin ha emitido un comunicado con una triste noticia para sus fans. El grupo italiano del momento, ha tomado la decisión de cancelar provisionalmente su esperada gira por Europa, así como el ‘Arenas Tour’ que tenían previsto realizar por Italia.

«Hola chicos, lo sentimos mucho, pero tenemos que decirles que tenemos que posponer todo el Tour 2022 en Europa y el ArenasTour en Italia debido a la situación de Covid-19. Lo sentimos mucho» explican en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Se trata de una decisión que les ha costado mucho tomar, no obstante, la complicada situación actual debido a la pandemia del Coronavirus, no les ha dejado otra opción.

Hello guys, we’re very sorry but we have to tell you that we have to postpone the whole 2022 Tour in Europe and the ArenasTour in Italy because of the Covid-19 situation.

