Malena Gracia asegura que Chanel de plagiar ‘SloMo’. La cantante asegura que la cubana ha plagiado el videoclip que ha salido para la participación de España en el próximo festival de ‘Eurovisión’.

La vedette ha declarado para ‘Socialité’ que la ganadora del ‘Benidorm Fest’ se ha inspirado en el videoclip de ‘Loca’. Estamos hablando de la canción de mayor éxito de su trayectoria, proyecto que le catapultó a nivel internacional en la primera década del siglo XXI.

«Es totalmente mi vídeo de ‘Loca’. Podían haber hecho otra cosa, no sé si es fan mía, o quien lo haya producido, y han querido copiar la historia. No es un homenaje, es una copia, es que es todo igual, solo ha faltado ponerme a mí ahí», ha criticado Malena Gracia. La actriz ha mostrado cierta molestia porque ella habría colaborado encantada tanto para la realización del video como la coreografía que lo acompaña.

Malena Gracia acusa a Chanel de haberle copiado los pasos de baile en ‘SloMo’: «No es un homenaje, es una copia» #Socialité544 https://t.co/hIPqLGtlTb — SOCIALITÉ (@socialitet5) March 19, 2022

Además, la madrileña ha asegurado que existe ciertas similitudes entre ambos videoclips. «Dice la palabra loquito, la pantalla de atrás es igual, las sombras, las luces, los bailarines los movimientos de pelo me imita, lo del agua… Hay alguna toma que tiene diferente, pero todo lo demás… Me imitas, bonita», ha declarado la cantante.

De momento, Malena Gracia no quiere interponer medidas legales, sin embargo, la actriz ha comentado que “tendría que consultar con sus abogados”. “Sí puede ser denunciable. Pero vamos que todo es verdad, lo del agua, lo del pelo… podrían tener problemas”, advierte la bailarina.

“Ni me hace gracia ni me disgusta, pero podría haber hecho algo distinto. A quien le ha molestado más es a mis fans. Si ella con la copia logra ganar y le va bien, yo ya me doy por satisfecha. Malena Gracia solo hay una”, concluye la vedette.