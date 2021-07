Maisie Peters está de estreno. La cantante ha lanzado su nuevo single ‘Psycho’, co-escrito junto a Ed Sheeran y Steve Mac. Pero las sorpresas no quedan ahí, la artista también ha anunciado que firmó con ‘Gingerbread Man Records’ con el que lanzará su álbum debut ‘You Signed Up For This’ el próximo 27 de agosto.

Su nuevo disco habla tanto de la madurez como de la niñez. Maisie Peters tiene una gran habilidad para transformar las experiencias cotidianas en canciones escritas al estilo de un diario. En ‘You Signed Up For This’ nos plasma tanto su época de madurez como una carta de amor a la niñez, escrito con el ingenio, el encanto y la tranquila confianza que la ha visto crecer.

‘Psycho’ es el segundo adelanto de este esperado disco. A principios de este año, la artista lanzó ‘John Hughes Movie’, pero con su nuevo single inaugura una nueva etapa. “‘Psycho’ cuenta la historia dramática de alguien cuyas mentiras los atraparan, y que parece sentir muy poco cuando hace daño a otras personas. Creo que esto es algo con lo que todo el mundo puede identificarse, incluida yo misma”, afirma Maisie Peters.

En el videoclip musical, coescrito por la propia cantante y el director Louis Bhose, la seguimos mientras diseña un plan para confundir a su infiel ex novio, reclutando a un grupo rotativo de mujeres para que se hagan pasar por ella. “Es realmente tan bueno que es mi mejor vídeo musical y tal vez el mejor del mundo, gracias por el apoyo psicópata!! Psicópata al número uno bebé!!”, confesaba Maisie Peters en sus redes sociales.

“Louis Bhose y yo creamos este universo juntos enviando mensajes de un sitio a otro como personas poseídas, ¿qué pasa si hay una industria de mazzies en mi sótano que uso para jugar a juegos mentales con mi tonto, pequeño y terrible ex?”, anunciaba la artista a través de sus redes sociales acompañando estas palabras con un fragmento del alucinante videoclip.