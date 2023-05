Mahmood anuncia las fechas de su gira europea, con varias paradas en España

Mahmood ha confirmado las fechas de su nueva gira europea. Este martes, el artista italiano compartió el cartel de las fechas de su nuevo tour, entre las que se encuentran cuatro paradas en España, una noticia que ha tenido una gran acogida entre sus fans.

Madrid, Barcelona, Murcia y Pontevedra serán las ciudades españolas en las que actuará el artista italiano, que consiguió alzar a Italia hasta la segunda posición en el festival de Eurovisión de 2019 con Soldi y que el año pasado repitió con Brividi junto a Blanco.

De esta forma, con la confirmación de sus próximos conciertos en España Mahmood saldará su cuenta pendiente con sus fans españoles, después de que en 2020 tuviera que cancelar su gira de conciertos ya programada debido a la pandemia del Coronavirus.

