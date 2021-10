Madonna, reconocida cantante estadounidense, siempre se ha caracterizado por tener un estilo verdaderamente único en la música. ¡Pero no solamente eso! Sino por tener una personalidad absolutamente arrolladora. Algo que, a sus 63 años, no ha perdido. Recientemente, la artista fue entrevistada en ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon y, como era de esperar, ¡no dejó indiferente a nadie!

Y es que Madonna acudió al conocido programa estadounidense con el fin de presentar ‘Madame X’, su esperado documental. Lo que el reconocido presentador de televisión no esperaba es que de un momento a otro la artista se levantara de su asiento para deslizarse sobre su escritorio.

Esta escena se dio cuando Jimmy Fallon preguntó a la intérprete de ‘Like a Virgin’ qué esperaba que los espectadores sacaran en claro de este proyecto. Es entonces cuando ella, sin pelos en la lengua, respondió lo siguiente: “El arte es importante en nuestras vidas. No creo que la gente enfatice eso lo suficiente”. Además, añadió: “Estoy realmente inspirada por James Baldwin, el escritor”.

“Artists are here to disturb the peace.”

