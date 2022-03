El pasado 2021 durante el mes de marzo Lydia Lozano sufría una pérdida muy importante en su familia: su hermano, Jorge Lozano, falleció al no poder superar la COVID-19. La colaboradora se quedó desbastada y ahora, tras un año, ha querido contar cómo ocurrió: «Tengo que decir que mi hermano ha estado 45 días en el hospital por COVID. Lo sabía todo Telecinco, nunca dijimos nada porque pensábamos que iba a salir de esta situación. He perdido a amigos, pero dices ‘Dios mío, ¿la gente no se da cuenta de lo que estamos viviendo?’. Un cáncer, un accidente, un infarto, pero es que están tan perdidos, no saben por dónde tirar. Ningún caso es igual. No te pueden comentar».

La situación en aquel momento era peor, ya que se tenía más desconocimiento de la enfermedad. Sin embargo, tuvo la suerte de poder despedirse de él y por ello, no ha podido evitar romper a llorar en plató. Belén Esteban decidió ir a ayudarla y explicó que no está teniendo sus mejores días.

Lydia Lozano se derrumba y rompe a llorar por la historia de la mujer de Will Smith porque estos días está sensible por su hermano 🥺💔#YoVeoSálvame pic.twitter.com/PGFQ0kqw7N — Diego 🧸 (@diegobferrandez) March 28, 2022

«El martes fue el funeral de su hermano y desde el martes está tocada. La vida es así y con nada se emociona. Está pasando unos días malos y se está removiendo por los días que pasó con lo del COVID… Y ya sabes que ella da la vida por su madre y por sus hermanas. Su hermano era el único chico, y ya sabes cómo es Lydia, que estaba muy unida», contó la de San Blas.

La pérdida de su hermano ha hecho que el estado de ánimo de la también presentadora cambie de un día para otro, y es que, tenían una unión familiar muy grande. Su hermano está siempre presente y quiso recordar algunas anécdotas junto a él: «Eran muy divertidas las discusiones que teníamos por ‘Sálvame’. Él decía que yo era una niña adoptada y que no teníamos el mismo ADN. Cuando empecé en ‘Tómbola’ dijo: ‘Mamá, dime que no es hermana mía, esto no nos puede suceder en casa’”. Por último, Lydia Lozano explicó que las cenizas de Jorge ya se encuentran en La Palma, isla que los vio durante su infancia.