Lydia Lozano ha sentenciado a Rocío Flores por su actitud con Joaquín Prat. La colaboradora de ‘Sálvame’ no se ha callado y ha puesto el grito en cielo por la actitud de la joven en ‘El programa de Ana Rosa’.

La postura de la hija de Antonio David Flores en el programa donde trabaja como colaboradora ha sido muy criticada. La joven fue preguntada por su situación sentimental y la supuesta crisis que atraviesa con su pareja, sin embargo, evitó mojarse sobre el tema.

Rocío Flores no ha mostrado la empatía que han tenido todos sus compañeros de trabajo, y en particular sobre Joaquín Prat. Lydia Lozano ha condenado esta actitud desde ‘Sálvame’ poniendo el énfasis sobre lo cambiada que está la hija de Rocío Carrasco.

«Esta niña ha cambiado. No es la niña que se ponía nerviosa que conoció Jorge Javier. No me gusta que una niña tan joven, que lleva cuatro horas en un plató, cómo mira o cómo contesta… Hay que ser más legal en el trabajo y decir no voy a ir para no contestar… Y mando todo mi cariño y mi respeto a Joaquín Prat por la educación que ha tenido con ella», ha dicho la colaboradora.

«Miraba a Joaquín Prat con una altivez cuando acaba de empezar… Y lo digo yo porque me da la gana», ha añadido la tertuliana. No es ningún secreto que la joven se negó a hablar sobre su supuesta ruptura con su pareja desde una actitud muy a la defensiva. Por lo tanto, Lydia Lozano ha calificado esta actitud de «maleducada» y «altiva». «Si no quieres contestar pues te quedas en tu casa”, ha comentado la de La Palma en ‘Sálvame’.

La periodista se ha mostrado muy dura y contundente contra Rocío Flores, sin embargo, no la única que piensa así. Muchos trabajadores de la cadena piensan que la hija de Rocío Carrasco tendría que haber abordado sus polémicas con más naturalidad.