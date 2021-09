El equipo de investigación de ‘Sálvame’ ha hecho de las suyas. El pasado miércoles, el programa emitió unas imágenes en las que se demostraba que se habían desplazado hasta el barrio de Lydia Lozano. Lo hicieron con un objetivo de lo más claro: Descubrir quién es la persona al que conocen como “el vecino de mierda”.

Debemos partir de una cuestión: La colaboradora de ‘Sálvame’ tiene un perrito cuyo nombre es Bali. El equipo del programa de las tardes de Telecinco quiso preguntar a diversos vecinos si ven a Lydia Lozano pasear al perro y, por supuesto, recogiendo absolutamente todo. Muchos aseguran que no la ven casi nunca y otros, en cambio, dicen que el marido de la periodista ni tan siquiera saluda.

Otros tantos vecinos se han mostrado realmente molestos por los ruidos, así como la música que ponen en su casa. ¡Pero no todo queda ahí! Y es que hay un vecino que asegura que Lydia Lozano no dudó en “atacar” con bolas de nieve a un operario que limpió una calle tras la mítica nevada de Filomena que arrasó la ciudad de Madrid.

Lydia Lozano brota contra los vecinos que la acusan: «¡Somos los más limpios!» https://t.co/1xmjWiuAiC — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 8, 2021

Lydia Lozano no daba crédito a todo lo que estaba escuchando en ‘Sálvame’. Por ese mismo motivo, quiso explicar punto por punto todos los temas que se han tratado en el vídeo emitido por el programa: “Cuando Filomena vi una pala y me enteré que era un favor que le estaba haciendo un político a alguien. Tengo hasta el nombre del político. Llamé a todos los vecinos y protestamos”.

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en dejar claro que tanto ella como su marido, cuando sacan a pasear a Bali, recogen absolutamente todo lo que tienen que limpiar. “¡Somos los más limpios! No soportamos que haya cacas que no recoge la gente”, reconoció la periodista.

Lo que es un hecho es que el pasado miércoles, Lydia Lozano vivió una de las tardes más surrealistas en lo que va de año. Ni tan siquiera imaginaba que sus vecinos fueran a ser protagonistas de unas declaraciones que, como era de esperar, no dejaron indiferente a la tertuliana.