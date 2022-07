Este domingo Telecinco emitió una nueva entrega de Supervivientes 2022. Una noche más, Anabel Pantoja se convirtió en una de las grandes protagonistas y tras las constantes críticas de Rocío Flores, Lydia Lozano salió en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja.

Rocío Flores ha sido muy crítica con el paso de Anabel Pantoja por Supervivientes 2022 desde el comienzo del reality. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores también ha sido muy crítica con la relación de la concursante y Yulen Pereira, y este domingo afirmó que no se cree esta relación.

De esta forma, este domingo Lydia Lozano no esperó ni siquiera a que la colaboradora comentase uno de los vídeos de la concursante, saltando directamente contra ella de una forma tajante: “¿A ti qué te pasa con Anabel?”, le dijo a Rocío Flores.

Tras esta pregunta, Rocío Flores quiso aclarar que no le pasa nada personal con Anabel Pantoja y que lo único que hace es dar su punto de vista sobre su paso por el concurso. “No sé qué te pasa con mi amiga Anabel porque siempre le das una caña…”, le recriminó de nuevo Lydia Lozano.

“Lo voy a dejar claro porque viene de donde viene, Lydia…”, señaló Rocío refiriéndose a ‘Sálvame’. “Me parece que lo está haciendo brutal en cuanto a supervivencia y superación”, añadió. No obstante, acto seguido criticó la relación de Yulen y Anabel, señalando que: “No me la creo”.

“Debo de ser la única, pero yo no veo ni amor ni pasión ni nada”, añadió. “Yo cuando empiezo con una persona es para acabar con ella. Me vais a decir que eso no es una indirecta a Omar”, sentenció Rocío Flores sobre la relación de Anabel Pantoja y el deportista.