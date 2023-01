Lydia Lozano desvela la situación más surrealista que vivió con un fan

l cantante Bad Bunny vuelve a ser noticia y esta vez no tiene nada que ver con la música, hace unos días salían a la luz unas imágenes donde podíamos ver la reacción que había tenido el cantante puertorriqueño cuando una fan se acercaba a su lado para hacerse una foto. La noticia ha sido comentada en el programa Sálvame emitido el pasado miércoles 4 de enero, donde Lydia Lozano contó una mala experiencia que tuvo con un fan que dejó a todo el plató impactado.

En el video podemos ver como Bad Bunny lanzaba el móvil de la joven al mar cuando ella le pedía una foto, esta actitud no ha gustado nada a sus seguidores quienes no han tardado en pedirle que rectifique y pidiera perdón por lo ocurrido. Nuria Martín, presentadora de Sálvame les hacía a los colaboradores una pregunta para saber si alguno había vivido una situación parecida a esta.

Al fin encontré una toma de frente de cuando Bad Bunny avienta el celular 💀 pic.twitter.com/gIBwGRdEly — nath (@NathalyaWasbrum) January 4, 2023

Lydia Lozano explicó que ella no iba a hablar de nada relacionado con este tema pues tuvo una situación muy complicada con un fan: “No voy a hablar porque yo lo llevé a los tribunales, fue una situación muy heavy, por eso no quiero hablar del tema”, contestó muy seria. Aunque esta no quiso hablar más de lo ocurrido, hemos sabido que la colaboradora fue acosada por una fanática durante tres años seguidos. La mujer no paraba de mandarle mensajes al móvil e incluso la metió en un grupo de Whatsapp con más de veinte personas que no pararon de insultarla y hacerle unos comentarios bastante desagradables y fuera de lugar.

Por otro lado, Kiko Matamoros quiso hablar de una experiencia vivida con un fan: “Una vez iba por la calle de Barcelona por la acera contraria bajaba una mujer mayor. Iba a coger un coche de producción, iba con Carmen Ordoñez y cuando está a mi lado, la de barbaridades que me pudo decir y a mí me entró la risa y ella se alteró todavía más”, comentaba entre risas.