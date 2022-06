Este lunes, uno de los temas de la tarde en Sálvame fue el acoso que está sufriendo Shakira desde hace unos días por parte de un fan. Un hecho que hizo que Lydia Lozano recordase el acoso que sufrió ella misma hace unos años debido a varias exclusivas.

El hermano de la cantante colombiana se ha visto obligado a interponer una denuncia. Y todo después de que un nombre se dedicase a meter cartas en el buzón de su casa de Barcelona, y realizase pintadas con mensajes hacia la artista en la carretera de enfrente de la casa.

Por su parte, Kiko Hernández también quiso recordar que él sufrió ese tipo de acoso. «Yo tuve una pintada que duró 4 años», recordó el colaborador de Sálvame sin querer dar más detalles de lo ocurrido. No obstante, la periodista Lydia Lozano fue la que se llevó la peor parte de este acoso.

Desde que se convirtió en una cara pública de los medios de comunicación de nuestro país, Lydia ha vivido un sinfín de situaciones similares a la que ahora está viviendo Shakira. A cada cual más rocambolesca, tal y como ella explicó durante el programa.

«Y yo también tuve una pintada. A mí me han hecho de todo. Una caca de perro en el buzón, me han rallado el coche, me han hecho de todo. Lo he denunciado… ¿y? En el coche me metieron sal en el depósito. Denunciado todo… ¿y?», explicaba Lydia Lozano a sus compañeros de Sálvame.

Por otro lado, la periodista también sufrió un duro episodio de acoso por, según ella, un cantante muy famoso de España, al que no le gustó una exclusiva que dio. «Un cantante se abalanzó sobre mí. Grité. Le di un rodillazo. Fue horroroso», relató sobre esta situación que vivió hace varios años.