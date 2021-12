Lydia Lozano, el pasado fin de semana, realizó un mercadillo solidario con un fin muy concreto: ayudar a los afectados por el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Un gesto muy aplaudido pero que, siempre ocurre, ha terminado por enfrentar a diversos compañeros en el plató de ‘Sálvame’. Lo que nadie imaginaba era lo que iba a suceder con Anabel Pantoja.

Con motivo de este mercadillo, Lydia Lozano preguntó a la gran mayoría de sus compañeros de programa si podían donar ropa. Aunque ya no trabaje como colaboradora de ‘Sálvame’, también quiso ponerse en contacto con Anabel Pantoja. La prima de Kiko Rivera le hizo saber que no podía darle nada con tan poco tiempo, puesto que toda la ropa la tenía en Pozo Izquierdo.

“Toda la ropa la tiene en Canarias. Eso me dijo Anabel Pantoja”, reconoció Lydia Lozano. El problema llegó cuando Jorge Javier Vázquez dio a conocer que la influencer estaba diciendo que la periodista estaba mintiendo, y que no le había pedido ropa para este mercadillo benéfico. Es entonces cuando la protagonista se quedó impactada y completamente sorprendida.

Lydia Lozano organizó un mercadillo solidario con la ropa donada por sus compañeros de televisión. Sin embargo, no todos los colaboradores de ‘Sálvame’ han participado y han sido tachados de «cutres» y «ratas» 💥 https://t.co/hv5K2H79Y4 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 30, 2021

Acto seguido, Lydia Lozano empezó a buscar en su teléfono los mensajes que intercambió con Anabel Pantoja. Era la única manera de demostrar que ella no estaba mintiendo. Después de unos minutos y de poner en duda a la periodista, ésta encontró los mensajes que se escribió con la excolaboradora. Entre ellos había un audio.

No tardó en mostrarlo públicamente. Por lo tanto, podíamos escuchar a la andaluza decir lo siguiente: “Yo te lo doy si tuviera todo en Madrid pero lo tengo todo en Canarias. Aquí no tengo nada. Yo en Canarias te doy una maleta llena”. Por lo tanto, Lydia Lozano consiguió demostrar que no mentía, dejando en evidencia a la que fuera su compañera.

Al ver lo que acababa de suceder, Jorge Javier Vázquez trató de ponerse en contacto con la sobrina de Isabel Pantoja aunque sin éxito. Lo cierto es que el mercadillo solidario, a pesar de que hace días que se llevó a cabo, sigue dando de qué hablar. Lo más importante de todo, al final, es que sirvió para recaudar dinero para aquellas personas que lo han perdido todo como consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma.