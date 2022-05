Lydia Lozano, criticada por sus compañeros por su actitud en la ‘Sálvame Fashion Week’

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han recriminado la actitud de Lydia Lozano durante la ‘Sálvame Fashion Week’. Desde el principio del programa, la periodista se mostró muy seria y sus compañeros se dieron cuenta de ello.

Este jueves todos los tertulianos han estado comentado todo lo ocurrido durante el gran evento del año. Muchos de ellos, le han preguntado a la madrileña las razones de su enfado y silencio, entre las que se encontraba María Patiño.

«La misma actitud que el resto del equipo no tuviste. No te equipares a los demás porque no es verdad, que yo lo vi. No se sentía guapa y bien y eso lo transmite en el físico, en el rostro y en la tensión», opinó la colaboradora.

María Patiño le echa en cara a Lydia Lozano su actitud: «Me molesta que te equipares a los demás y no es verdad» #SLVMFashionWeek https://t.co/VTu0aCHY5R — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 26, 2022

Lydia Lozano se ha defendido asegurando que en qué momento ella ha protestado en la ‘Sálvame Fashion Week’, a lo que Laura Fa respondió que: «Tuvo dos gestos muy feos con el cámara, de echarle de malas maneras del camerino». La aludida explicó que no quería que la cogieran «ni un pie desnudo» y también dijo que no protestó por nada.

La periodista tuvo poco protagonismo en el gran evento de la moda y hubo varios momentos de tensión durante el evento. Entre bambalinas, la colaboradora tuvo un enganchón con Jesús Reyes, presente en la pasarela. El estilista quiso dar un consejo a la madrileña porque se la veía muy nerviosa desfilando, un comentario que hizo enfadar a la tertuliana.

«Si ahora vas a querer meter mal rollo conmigo, con los diseñadores que han sido todos maravillosos y creo que los he defendido muy bien, ahora no me vas a crear mal rollo con un diseñador. Para ti que estás rodeado de modelos, no soy modelo, he tenido una tarde muy chunga y creo que he salido con una actitud, me he divertido y me lo he pasado fenomenal», entonó muy alterada Lydia Lozano.