Lydia Bosch ha vuelto a ponerse delante de las cámaras con la novena edición de ‘Tu cara me suena’. La actriz está muy contenta con su participación a pesar de no ser de las más puntuadas por el jurado. Cada vez que ha tenido que interpretar a un cantante se ha entregado en cuerpo y alma. La próxima gala que se emitirá esta noche en Antena 3 llama la atención a primera vista porque la catalana no aparece.

Manuel Fuentes, presentador del programa, se ha encargado de comunicarlo nada más empezar para que así no hubiera especulaciones. La razón por la que no podría acudir a dicha gala sería por “motivos personales”. Además, quiso mandarle un mensaje de apoyo a la concursante: “Desde aquí le mandamos un beso muy fuerte. La esperamos muy prontito, esperamos que todo vaya bien”.

Esto es todo lo que se sabe sobre su ausencia, pero esto no ha supuesto que su marcador quede completamente desigualado con el de sus compañeros. El jurado le ha otorgado la puntuación más baja para que así sus puntos también subiesen, aunque sea mínimamente. De momento, la actriz no ha dado explicaciones sobre el asunto en ninguna parte. Lo que sí que sabemos, es que la actriz no está pasando por su mejor época en cuanto a salud. Hace varios meses contrajo la COVID-19 y todavía le quedan secuelas de ello que hemos podido notar cuando se sube al escenario, ya que su capacidad pulmonar ha disminuido.

Otra de las razones que se han barajado es que padece cáncer de piel, así lo explicó hace un año. Estas situaciones las ha ido afrontando sin rendirse y siempre con optimismo, pero ¿tendrá que ver la enfermedad con su ausencia? ¿Volverá en la próxima gala de ‘Tu cara me suena’? De momento habrá que esperar a si la propia Lydia Bosch se pronuncia y nos cuenta lo ocurrido.