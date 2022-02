Lydia Bosch comparte a través de Instagram un contratiempo de salud que ha sufrido. La actriz ha asegurado que se está curando gracias a un efectivo tratamiento.

La concursante de ‘Tu cara me suena’ se ha abierto en canal sobre uno de los temas más difíciles que ha atravesado. La intérprete ha mostrado el último percance que ha sufrido. Sin embargo, lejos de esconder lo negativo, la catalana ha apostado por enseñárselo también a los más de 200 mil seguidores que acumula.

Lydia Bosch ha compartido una serie de fotografías en las que aparece en la clínica de su fisioterapeuta. En la zona de su muñeca le ha salido un bulto de lo más incómodo, y la catalana no ha tenido ningún reparo en mostrarlo a sus fans más incondicionales.

“Hace una semana que, por un mal gesto, me salió un bultito y aunque no me dolía he ido a verle para ver lo que pasaba. Me ha dicho que tenía un bloqueo en la articulación de la muñeca y que cuando sucede esto, la defensa natural del cuerpo es crear una inflamación. Ha empezado a manipularla y … VOILA”, ha escrito la actriz en la publicación.

La intérprete ha comentado que, aunque no le dolía, decidió acudir a su fisioterapeuta para encontrar una solución. La concursante de ‘Tu cara me suena’ ha confirmado que este pequeño contratiempo ya es casi un mal recuerdo.

Lydia Bosch ha contado que está muy contenta gracias a los cuidados que ha recibido. “Me ha dejado como nueva!! ¡Qué sería de mi sin tí David!!!! GRACIAS por cuidarme”, ha escrito en la publicación y por suerte para ella, el tratamiento le ha dejado «como nueva». La actriz ha salido encantada del trabajo de su fisioterapeuta y no ha dudado en recomendar la asistencia a los profesionales cuando tengamos un contratiempo de este tipo.