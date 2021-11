No es ningún secreto que poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Love is in the air’ ha conseguido hacerse un hueco en la vida de muchísimas personas en nuestro país. La conexión que hay entre Serkan Bolat y Eda Yildiz, sus protagonistas, es tan especial y mágica que ha emocionado a todos sus espectadores.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 159 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando somos partícipes de uno de los días más esperados de la familia: el cumpleaños de Serkan Bolat. Por ese mismo motivo, toda la familia se lo pasa en grande en una celebración que nadie jamás olvidará.

Y es que podemos ver cómo Eda Yildiz ha tenido un terrible e inesperado accidente que pone en jaque la tranquilidad de los allí presentes. Pero ¿qué consecuencias podría haber llegado a tener esta situación? Que hubiera habido una drástica complicación en el embarazo. Algo que, desde luego, ni tan siquiera quisieron imaginar.

En el cumpleaños de Serkan toda la familia disfruta de un feliz día que jamás olvidarán, aunque un terrible accidente podría poner en riesgo el embarazo de Eda… 🤰🏽 Disfruta ya de lo nuevo de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶➕ https://t.co/Oh7mb8Ufmd pic.twitter.com/Jw7hYfJcVM — mitele plus (@miteleplus) October 27, 2021

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 160 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta, podemos ver cómo tan solo quedan unas cuantas semanas para que Serkan Bolat y Eda Yildiz, de una vez por todas, conozcan a su nuevo bebé. Esa dulce espera está a punto de llegar a su fin.

La prestigiosa arquitecta está preparándose para este segundo parto, después del que tuvo hace años con Kiraz. Mientras tanto, Serkan Bolat está realmente inmerso en la mudanza a esa nueva casa. Están a punto de comenzar una nueva etapa en sus vidas tras el nacimiento de su hijo, por lo que quiere que todo esté más que preparado cuando ese momento llegue. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.