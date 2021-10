‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Esto no es producto de la casualidad. Y es que todos y cada uno de sus personajes han conseguido ganarse un hueco en nuestro corazón. ¡Estamos disfrutando al máximo de esta segunda temporada!

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 158 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta, observamos cómo el embarazo de Eda Yildiz va avanzando poco a poco, bajo la atenta mirada de Serkan Bolat. El empresario reconoce que está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida.

Ahora que conocen, después de todo, el sexo del bebé que están esperando llega un nuevo dilema a sus vidas. ¿Qué nombre escogerán? Lo cierto es que la sobreprotección del reconocido arquitecto consigue que, de manera directa, la paciencia de su mujer acabe más pronto de lo que imagina.

Ahora que Eda y Serkan conocen el sexo del bebé… ¿Cómo le llamarán? 🤔

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del episodio 159 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando somos partícipes de la espectacular fiesta de cumpleaños que han organizado para Serkan Bolat. Por lo tanto, toda la familia se reúne para disfrutar de un día de lo más esperado y especial.

Un evento que, desde luego, Serkan Bolat jamás olvidará. Lo cierto es que somos partícipes de cómo un terrible accidente tiene lugar. Algo que pondría el embarazo de Eda Yildiz en riesgo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Habrá graves consecuencias al respecto? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.