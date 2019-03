Louis Tomlinson explica por qué ha roto su amistad con Zayn Malik

Louis Tomlinson finalmente revela por qué se alejó de Zayn Malik

Que no había una buena relación entre los integrante de One Direction era algo sabido por todos. Sobre todo en los últimos tiempos, puesto que hemos podido conocer varios enfrentamientos entre los miembros, incluidos Louis Tomlinson y Zayn Malik. Pero, realmente, no sabíamos el verdadero por qué de su distanciamiento…. Hasta ahora.

Malik fue el primero en abandonar el grupo en marzo de 2015, pero Tomlinson recuerda que el fin de su relación llego casi dos años después. Este momento llegó cuando Tomlinson realizó una actuación en el programa ‘The X Factor’, en Reino Unido, en el que quiso homenajear a su madre que acababa de fallecer.

Todos los demás miembro del grupo, Harry Styles , Liam Payne y Niall Horan, asistieron a la actuación para mostrar su apoyo al cantante de ‘Two of Us’ pero Malik no se presentó, y este hecho hizo muchísimo daño al cantante de Doncaster.

“Realmente, nuestra relación nunca mejoró” ha dicho Tomlinson en una entrevista para ‘The Dan Wootton’. “Nos llamamos un par de veces después de que perdiera a mi madre. Todos los chicos aceptaron venir a la actuación y él no se presentó, lo cual me molestó bastante. (…) Verlos a todos allí —Harry, Niall y Liam—, eso es lo que necesitaba aquella noche, ese apoyo” ha confesado en cantante.Aun así, Tomlinson espera que Malik esté bien en estos momentos.

Los que alguna vez fueron un grupo, se han enfrentado en una guerra de declaraciones en muchas ocasiones. Malik llegó a decir que nunca quiso estar en One Direction, que no le gustaba la música que hacían y que nunca se habló demasiado con Harry Styles mientras formaba parte de la banda.

Por su parte, Niall Horan dijo en 2017 que ya no tiene el número de teléfono de Malik.

Por si fuera poco, Liam Payne presumió de los fans del grupo en Twitter, mencionando a todos los ex integrantes menos a Malik, confirmando que hay una brecha enorme entre el de Bradford y el resto de cantantes. Lo que está claro es que la reconciliación de One Direction, como puede apreciarse, está cada vez más lejos.