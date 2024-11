Lolita ha acudido como invitada al programa Late Xou de Marc Giró. Entre otras tantas cuestiones, la hija de Lola Flores no dudó un solo segundo en dar detalles de una de las anécdotas que acompañará siempre a La Faraona. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de su participación en el programa Esta noche, fiesta presentado por José María Íñigo. En plena actuación, la artista perdió un pendiente. Sin dudarlo, detuvo la actuación en el Florida Park de Madrid para pedir al público allí presente que le devolviesen la joya en cuestión. Se trataba de una pieza de oro que, según la propia Lola Flores, «tanto trabajito» le había costado conseguir. Varias décadas después de este instante que sin lugar a dudas pasó a la historia, Lolita Flores ha querido hablar de ella en el programa de Marc Giró. De esta forma, aprovechó para desvelar un detalle que hasta ahora no se había compartido públicamente.

Debemos tener en cuenta que, durante muchos años, nadie fue capaz de saber quién cogió el pendiente de La Faraona en esa actuación en el Florida Park de Madrid. A pesar de todo, hace un tiempo, Lolita fue capaz de resolver este misterio que acabó convirtiéndose, prácticamente, en una leyenda. La hija de la artista, tras una inesperada coincidencia, descubrió que el pendiente de su madre cayó en manos de Mila, una espectadora que se encontraba esa noche. Pero no todo quedó ahí ya que, sin tan siquiera llegar a imaginarlo, esa mujer formó parte de la historia de la familia Flores. «Es la bisabuela de mis nietos», aseguró Lolita. Una información con la que, como era de esperar, dejó completamente sin palabras al propio Marc Giró. Sonsoles Martín Garea, hija de Mila, había guardado esa joya de Lola Flores durante años. Por cosas del destino, tiempo después, se convirtió en la suegra de su hija, Elena Furiase.

La artista, por si había algún tipo de duda en su explicación, fue mucho más concreta. De esta forma, en el programa Late Xou, aseguró que Mila era la madre de su consuegra y abuela de Gonzalo Sierra, su yerno. Sin duda, nadie pudo llegar a imaginar que el destino fuese a hacer de las suyas, al unir a ambas familias a través de la relación de Gonzalo Sierra y Elena Furiase. ¡Fue un misterio durante décadas!

¿Cuánto valía el pendiente que perdió Lola Flores?

Debemos tener en cuenta corría el año 1977, cuando La Faraona no dudó en interrumpir su actuación en el Florida Park, en un programa presentado por José María Íñigo, para hacer saber a los allí presentes qué había ocurrido: «Perdón, pero se me ha caído un pendiente». Y añadió: «Ha caído por ahí, no se puede perder».

Sin importar en absoluto que estaban en directo, ella continuaba con su búsqueda: «Ustedes me lo vais a devolver, como mi trabajito me costó». Poco después, se dirigió al presentador: «Muchas gracias, de todo corazón, pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder. Por favor». Acto seguido, continuó con su actuación.

Pero, ¿por qué tanta preocupación por esa joya? Poco después de este suceso, una revista confirmó su precio real y, por ende, la verdadera razón de la reacción de la artista. Al parecer, este pendiente costó nada más y nada menos que un millón de pesetas (aproximadamente, 6.000 euros). Al tener tanto valor, La Faraona se negaba en rotundo a perderlo. ¡Le había costado mucho trabajo conseguirlo!