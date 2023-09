Lola Índigo regresa con ‘Mala Suerte’, su colaboración con DELLAFUENTE

Lola índigo protagoniza uno de los lanzamientos musicales más potentes de este viernes. La artista granadina comienza el mes de septiembre con el estreno Mala Suerte, su nueva canción en la que se une al rapero granadino Dellafuente.

Esta canción, que la artista granadina avanzó por primera vez en su reciente concierto en Huelva realizando una breve interpretación a capella, se trata de un viaje a los orígenes de la cantante de Huétor Tájar que muestra su lado más íntimo.

A través de la letra de esta canción, Lola Índigo se sincera sobre el rencuentro con un amor tormentoso del pasado que hoy, por cosas de la vida, es imposible de recuperar. Pues tal y como ella explica, el tiempo no cura las heridas de un amor que no se supo cuidar.

«Mientras tú culpabas a la mala suerte. Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme. No vuelvas buscando eso que hubo siempre. No quiero acordarme, te saqué de mi mente. No vuelvo a buscar… como siempre», dice la letra de la colaboración de Lola Índigo junto a DELLAFUENTE. Y todo apunta a que no dejará de sonar en los próximos meses.

Por otro lado, esta canción ha llegado acompañada de un videoclip cinematográfico, protagonizado por los dos artistas. Un videoclip que tras su lanzamiento no ha tardado en alcanzar las principales tendencias de YouTube, y en las últimas horas no ha dejado de escalar posiciones.

El videoclip de Mala suerte, la colaboración entre Lola Índigo y Dellafuente, se ha grabado en Granada capital, concretamente en en el mirador de San Miguel Alto y sus inmediaciones, donde las vistas a la Alhambra son espectaculares. Un lugar idílico, que ambos artistas quieren compartir con el mundo a través del videoclip de su colaboración.