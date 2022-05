Lola Índigo presenta este viernes su nuevo single, ‘Spinelli’. Se trata de una canción que formará parte de la banda sonora de su documental autobiográfico, ‘La niña’, que verá la luz el próximo viernes 13 de mayo en Amazon Prime Vídeo. Un tema que además, la artista ha querido dedicar a todas aquellas personas que la llevan apoyando desde que comenzó su carrera en la industria de la música, hace ya cinco años.

“El 6 de mayo sale en exclusiva para @amazonmusices la BSO del documental “Spinelli” dedicado a todos los fans que habéis estado a mi lado estos 5 años, a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, vosotros sois mi verdadero sueño, esta es vuestra canción”, escribió la artista en sus redes sociales antes del lanzamiento de la canción.

‘Spinelli’ es una canción llena de fuerza, a través de la cual, Lola Índigo narra su trayectoria como artista, de una forma desenfadada y llena de guiños, pues ya se inspiró en este personaje para su tema ‘La niña de la escuela’, junto a Tini y Belinda. Un tema exclusivo para Amazon Music, que ha tenido una gran acogida en las redes sociales.

La canción oficial del documental, continúa con la estética y el ritmo de principios de los 2000 que caracteriza a los últimos lanzamientos de Lola Índigo, ‘Toy Story’ y ‘ABC’, dos singles muy diferentes a lo que la artista nos tenía acostumbrados, que vuelven a demostrar una vez más su versatilidad.

De esta forma, esta canción formará parte de la banda sonora del proyecto de Lola Índigo junto a Amazon Prime Vídeo, que se presenta como uno de los estrenos más esperados de la plataforma. De momento, el tráiler del documental ya ha generado una gran expectación.

«Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, he cogido lo diva y lo he puesto sobre el escenario… Si a mí me parece importante hacer una canción sobre mis amigas, pues lo voy a hacer. Pero todo lo demás, la niña, Mimi, es lo realmente importante», dice la voz en off de la artista en el tráiler de su documental.