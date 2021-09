Cada año, son muchos los ex concursantes de ‘Supervivientes 2021’ que confiesan las secuelas que les ha dejado su paso por el concurso. En esta ocasión, ha sido Lola la que se ha sincerado sobre su delicado estado de salud desde que volvió de la isla.

Las condiciones extremas en las que viven los concursantes de ‘Supervivientes’, tienen sus consecuencias posteriores, incluso varios meses después de haber regresado a España, tal y como le ha ocurrido a la leonesa

A través de un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, Lola ha confesado que su recuperación está siendo lenta, tanto a nivel físico como psicológico. La joven además, ha detallado algunas de las afecciones que está sufriendo, y cómo están interfiriendo estas en su día a día.

“He cambiado muchísimo, tanto psicológicamente como físicamente, mi cuerpo y mi mente están viviendo una transición brutal que yo no era consciente cuando salí de Honduras”, introduce antes de desvelar los cambios físicos que ha sufrido.

Lola habla del desorden hormonal que sufre: «Estoy generando mucha testosterona y me han crecido los hombros» 😰 https://t.co/RYtKf331fe — mtmad (@mtmad) September 3, 2021

“Hace una semana que me bajo la regla por primera vez después de cinco meses. La última vez fue en marzo”, comenzó a explicar. “Al no bajar bien la regla estoy teniendo más hormonas masculinas que femeninas, estoy generando mucha testosterona, mis brazos se ven un poquito más grandes, me veo más ancha de hombros. Me han dicho que no me preocupe, que no pasa nada. En cuanto mi cuerpo se regule voy a volver a la normalidad».

Por otra parte, la ansiedad es otra de las secuelas que está viviendo desde que regresó a España: «El tema ansiedad es de verdad es muy fuerte. No paro de comer, me apetece comer a todas horas. Una de las curiosidades es que a mí nunca me ha gustado el chocolate, nunca lo comía, y desde Supervivientes estoy comiendo cosas que en mi vida me comería».

Además de explicar que ha perdido mucho pelo y que ha perdido toda la cintura que tenía, Lola explica lo siguiente: “Tengo muchísimo sueño siempre, estoy agotada, no he descansado ni una sola noche. Mi piel es súper grasa, creo que tiene que ver con las hormonas, tengo que estar todo el rato limpiándome. Las uñas me crecen muchísimo». Sin duda, ‘Supervivientes’ le ha pasado factura.