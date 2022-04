No es ningún secreto que ‘Lo de Évole’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas más seguidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que la forma de entrevistar de Jordi Évole es algo que capta la atención de miles de personas. ¡Siempre sabe cómo sorprendernos!

El pasado 10 de abril pudimos disfrutar de una de las entregas más especiales de ‘Lo de Évole’. El periodista no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad para poder entrevistar a uno de los empresarios que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Estamos hablando, cómo no, de José Elías.

El multimillonario, entre otras cuestiones, dejó claro que “soy un garrulo, pero esto es lo que hay”. Además, Elías hizo la siguiente confesión: “Lo que más me gustó de salir en la Forbes es estar por encima de Julio Iglesias”. Un testimonio que, como era de esperar, no dejó absolutamente indiferente a nadie.

El día que avaló a Laporta: “Faltaba dinerillo e iba poniendo”.

¿Quiénes es la invitada bomba de ‘Lo de Évole’, de Jordi Évole, hoy?

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las entrevistas más esperadas de esta temporada. De hecho, en la rueda de prensa en la que se presentó esta nueva etapa del programa, Jordi Évole aseguró que esta entrevista “me hizo muchísima ilusión”. Y es que “la primera entrevista que me dio a mí fue para un trabajo de la Facultad”.

Finalmente, podemos disfrutar de la entrega en la que Julia Otero es la absoluta protagonista. Una entrevista que se realiza en el plató de La Luna, el programa que presentó la periodista entre los años 1989 y 1990. En el avance publicado por Atresmedia, podemos ver cómo la comunicadora se sincerará como nunca con Jordi Évole, haciendo balance de su trayectoria profesional.

De esta manera, aseguraba que a finales de los ochenta y principios de los ochenta, “a la feminista se la miraba llena de prejuicios y de mala intención”. El periodista, además, preguntó a su invitada si en algún momento sufrió una situación de abuso o acoso. Ella fue honesta: «Me puso la mano en la rodilla y me dijo ‘no seas tonta’. Pegué un manotazo y le dije: ‘Eres mi director, la próxima te prometo que te doy una hostia’”, recuerda. Una entrega que no dejará indiferente a nadie. No te pierdas la entrevista lo nuevo de ‘Lo de Évole’ esta noche, a partir de las 21:25 horas, en LaSexta.