En las últimas semanas, uno de los temas que más se ha hablado tiene una estrecha vinculación con el fichaje de David Broncano por RTVE. A partir de la próxima temporada, veremos al presentador de televisión en La 1 de Televisión Española, con su exitoso programa La Resistencia. El objetivo es hacer frente al gran titán del access prime time en nuestro país, que no es otro que El Hormiguero.

Pero, para hacer efectiva la llegada de Broncano a RTVE, se ha optado por cancelar una de las series diarias que más estaba dando de qué hablar en los últimos meses. estamos hablando, cómo no, de 4 estrellas. Este proyecto se estrenó en abril del pasado año y en él se trataba la historia de varias mujeres que luchaban, codo con codo, para sacar adelante un hotel.

En su primer mes de emisión, 4 estrellas logró tener nada más y nada menos que un 9,2% de cuota de pantalla. Esto hizo posible su renovación a una segunda y hasta una tercera temporada, de 67 episodios. Ahora se ha sabido que no habrá una cuarta, y muchos están convencidos de que el fichaje de La Resistencia tiene algo que ver. Al fin y al cabo, se va a emitir en la misma franja horaria que 4 estrellas.

Dafne Fernández, una de las actrices de esta serie diaria, ha sido la encargada de confirmar lo que sus espectadores imaginaban que ocurriría. Lo ha hecho a través de un mensaje compartido en X (antes Twitter): «El martes 30 de abril empieza la tercera y última temporada de 4 estrellas», escribió la actriz. Además, añadió algo más: «Gracias por el amorcito hasta el final de nuestros días».

Como era de esperar, los más fieles seguidores de la serie diaria han querido mostrar su descontento con la decisión de RTVE de no renovar este proyecto tras el fichaje de Broncano. Entre las respuestas al tuit de Dafne Fernández, encontramos los siguientes mensajes: «No puede ser, no estoy preparada para que esto termine» o «¡No, por favor! Por vosotros dejé de ver El Hormiguero, al cual era fiel. Esta serie es maravillosa y no me la pierdo ni un día. Siempre nos tiene enganchados, tenemos que hacer algo».

Pero no todo quedaba ahí, ya que también se podían leer otros tantos mensajes en los que agradecían al equipo el enorme trabajo realizado en esta serie: «Gracias por todo lo que habéis hecho, hacéis y haréis hasta al final. Aquí estaremos para acompañaros hasta el último momento y en vuestros proyectos» o «Gracias por el trabajo y por el cariño que habéis puesto. Habéis creado algo eterno», son algunas de las tantas dedicatorias que los seguidores de 4 estrellas han dejado a la actriz. ¡Comienza la cuenta atrás para despedirnos, para siempre, de esta serie!

