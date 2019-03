‘La Lista de Happy FM’: ‘Love Someone’, de Lukas Graham, se convierte en el número 1

Lukas Graham consigue el número 1 de La Lista de Happy FM con 'Love Someone'

Lukas Graham ha vuelto a La lista de Happy FM y ha sido para llegar a lo más alto con su ‘Love Someone’. Su canción es una de las más pedidas y buscadas en todo el planeta, por eso no podía faltar en la posición más alta de nuestra lista. Con temazos como ‘Mama said’ ya nos conquistaron en el pasado y ahora demuestran que son un grupo muy querido por el público de Happy FM.

Lola Indigo se tiene que bajar de lo más alto con su ‘Mujer Bruja’, solo una semana han conseguido que su colaboración con Mala Rodríguez llegue a lo más alto. La que también cae varios puestos esta semana es Anitta, que deja el número dos para caer hasta el seis con ‘Veneno’.

Entre las subidas más importantes están las de Ana Guerra con ‘Bajito’ y Lady Gaga con Bradley Cooper, que triunfan con Shallow después de enamorar en la pasada gala de los premios Oscar. Los que también está de enhorabuena son Raoul Vázquez y Belén Aguilera. ‘Tus monstruos’ ha sido la canción más votada de la semana entre los candidatos, por eso entra directamente al número 6 de ‘La lista de Happy FM’.

La lista de Happy FM del 2 al 9 de marzo de 2019

1- LUKAS GRAHAM – LOVE SOMEONE (SUBE DESDE EL 4)

2 – ANA GUERRA – BAJITO (SUBE DESDE EL 5)

3 – LADY GAGA Y BRADLEY COOPER – SHALLOW (SUBE DESDE EL 8)

4 – AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO (SUBE DESDE EL 7)

5 – LOLA INDIGO – MUJER BRUJA (BAJA DESDE EL 1)

6 – ANITTA – VENENO (BAJA DESDE EL 2)

7 – BELÉN AGUILERA Y RAOUL VÁZQUEZ – TUS MONSTRUOS (NOVEDAD)

8 – AITANA – VAS A QUEDARTE (SUBE DESDE EL 9)

9 – LÉRICA – UN TRAGUITO (SUBE DESDE EL 10)

10 – HALSEY – WITHOUT ME (BAJA DESDE EL 3)

Además de nuestro top 10, cada semana hay cuatro canciones que necesitan ayuda en forma de votos para entrar entre los importantes de Happy FM. Cuatro temas que puedes apoyar en nuestra web, votando en la encuesta que tienes en HappyFM.es o en con el HT #LaListaDeHappyFM en redes sociales.

Roi Méndez con su ‘Plumas’, recién estrenado ayer, es la única novedad entre los aspirantes. Efecto Pasillon cumple su segunda semana con ‘No te enamores’, mientras que Ariana Grande y Miley Cyrus siguen esperando su turno.

CANDIDATOS

– ARIANA GRANDE – BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, IM BORED (TERCERA SEMANA)

– ROI MÉNDEZ – PLUMAS (NOVEDAD)

– EFECTO PASILLO – NO TE ENAMORES (SEGUNDA SEMANA)

– MARK RONSON FT MILEY CYRUS – NOTHING BREAKS LIKE A HEART (TERCERA SEMANA)

El próximo sábado nuestro compañero Nacho Molina (@nachomolinafm) volverá a repasar el top 10 y los candidatos a entrar en La lista de Happy FM