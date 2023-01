Lily Collins: el cambio físico que la actriz de ‘Emily en París’ ha experimentado

Lily Collins se ha consagrado como una de las actrices más populares del momento. Desde que aterrizó en la plataforma de Netflix el pasado 2020 con su nueva apuesta audiovisual, Emily en París, donde da vida a la protagonista de la ficción, su nombre ha adquirido un gran reconocimiento entre el gran público.

Pero, no es la primera vez que la actriz de 33 años disfruta de un éxito arrollador con algunos de sus proyectos, pues ha formado parte de grandes producciones cinematográficas. De hecho, su carrera comenzó cuando tan solo tenía 12 años, pero no siempre ha sido un camino de rosas. Por ello, realizaremos un breve repaso del cambio físico que ha tenido Lily Collins a lo largo de los años.

View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

Como hija del famosos cantante Phil Collins, el rostro de la artista siempre ha estado vinculado de cierta manera con los medios de comunicación. Pues, han sido muchas las ocasiones en las que ha posado junto a su familia para las cámaras. Pero, Lily siempre ha luchado para que el público la conozca por sus proyectos audiovisuales y su talento interpretativo.

Sin embargo, aunque en la actualidad es una de las actrices de mayor renombre en la industria, no siempre fue feliz. Tal y como confesó en su libro, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, la adolescencia de Lily estuvo marcada por la anorexia. Una situación que logró superar gracias a la terapia y a su marido Charlie McDowell, quien jugó un papel fundamental. «Me ha permitido ser la mejor versión de mí misma», declaró.

View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

«Solía tener muchas voces en mi cabeza y la terapia me ayudó a encontrar el motivo de por qué permitía que esos pensamientos oscuros dictasen en mi vida», explicaba. De hecho, este fue uno de los motivos que provocó que la actriz sufriese un gran cambio físico en pantalla.

«Me he dado cuenta de que aquellas razones que utilizaba de joven para fomentar mi trastorno alimenticio, ya no están. Ahora me centro en cosas que antes me perdía, como pasar tiempo con los que quiero, cultivar mis relaciones… ahora son una prioridad», afirmaba.

Desde entonces, Lily Collins ha priorizado su salud, tanto mental como física, y ha encontrado en el deporte un gran aliado. «Acuérdate de tratar tu cuerpo con amor y cuidado en este final de año…», escribió en sus redes sociales junto a una foto entrenando. Una superación personal que la ha llevado a vivir su propia aventura parisina en Emily en París.