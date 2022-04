El artista estadounidense Lil Nas X acaba de lanzar las fechas de esperada su nueva gira mundial ‘Long Live Montero Tour’. Una gira en la que hará una única parada en nuestro país, como colofón final de la primera gira mundial del artista de 23 años que en el último año se ha convertido en una estrella mundial.

España se encuentra entre los países europeos afortunados que acogerán un concierto de la gira del artista estadounidense. El concierto tendrá lugar en Barcelona el próximo 17 de noviembre de 2022, y será en el Sant Jordi Club.

Fue este mismo lunes cuando el artista comenzó a dejar algunas pistas en su cuenta de Twitter, en la que publicó un tweet que hizo saltar las alarmas de todos sus seguidores. “Tengo algo muy especial que anunciar mañana. Digamos que mucha gente se correrá”, escribía el cantante en la red social.

i’m having my very first tour. and all of u better come or i will cry on instagram live. pic.twitter.com/W3Lt8dP04p

— MONTERO (@LilNasX) April 26, 2022