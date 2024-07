El pasado jueves 4 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. Poco después de comenzar el programa, Laura Madrueño saludó a la audiencia desde los Cayos Cochinos de Honduras. Entre otras cuestiones, confirmó que se enfrentaban a una de las galas más complicadas de su historia.

¿El motivo? El Huracán Beryl se encontraba cerca de las costas hondureñas. Por lo tanto, el equipo se vio obligado a tener hasta dos escaletas preparadas para estar prevenidos ante lo que podía llegar a ocurrir en las próximas horas. El objetivo estaba claro: querían poder desarrollar la gala en directo a pesar de los posibles contratiempos.

El huracán ‘Beryl’ se aproxima a Honduras y los supervivientes sufren las consecuencias ⛈ #SVAllStarsGala3 https://t.co/KDuhLrzUSi — Supervivientes (@Supervivientes) July 4, 2024

A los pocos minutos, Jorge Javier Vázquez volvió a conectar con su compañera Laura Madrueño. Fue entonces cuando vio cómo la periodista había decidido ponerse un chaquetón sobre la ropa veraniega como consecuencia del temporal. «Está tapada y todo del temporal que hace», comentó Jorge Javier Vázquez.

La presentadora trató por todos los medios de explicar los detalles del juego de recompensa al que se iban a enfrentar los concursantes de Supervivientes All Stars. A pesar de los esfuerzos, se le estaba complicando la cosa puesto que tuvo un fuerte ataque de tos. Fue entonces cuando, desde Madrid, Jorge Javier Vázquez decidió cogerle el relevo: «Yo continuó», anunció a su compañera.

Laura Madrueño se queda sin poder hablar en pleno directo #SVAllStarsGala3 pic.twitter.com/WlZ8rcYmjh — Barbie B (@Darkname300) July 4, 2024

Fue entonces cuando la periodista quiso explicar, rápidamente, qué le ocurría: «Estoy muy constipada por el tiempo que hace». Fue entonces cuando el presentador de Supervivientes All Stars explicó los detalles del juego de recompensa. Los concursantes no tardaron en enfrentarse a él. A pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, no lograron su cometido.

Después del juego, Laura Madrueño trató por todos los medios reincorporarse pero le fue imposible: «Por favor, Jorge, di tú el tiempo del segundo equipo», pidió la presentadora a su compañero que se encontraba en plató, puesto que no dejaba de toser y, poco a poco, iba perdiendo cada vez más la voz.

Poco después, Jorge Javier Vázquez confirmó lo que parecía un secreto a voces: «Laura Madrueño no va a poder continuar con el programa. Ya habéis visto que tiene un resfriado de narices». Por lo tanto, él cogía las riendas de lo que restaba de gala, que eran aproximadamente dos horas y con la estancia en palapa incluida. ¡Fue todo un reto que superó con creces!