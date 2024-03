Laura Escanes estalla contra Álvaro de Luna: «Amor, tú no eres la Shakira de la historia»

Laura Escanes, finalmente, ha roto su silencio tras su tormentosa ruptura con Álvaro de Luna. Recordemos que el pasado mes de noviembre, la influencer confirmó a través de un comunicado que había roto su relación con el cantante sevillano. Por si fuera poco, aclaró que no ha había habido terceras personas y que estaba harta de los rumores que habían surgido al respecto.

Por aquel entonces, la catalana escribió lo siguiente: «Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito». A pesar de todo, la situación estalló por los aires cuando Álvaro de Luna sacó a la luz una canción que llevaba por título Suerte. En ella, había numerosas referencias a su noviazgo con Laura Escanes.

Después de Suerte, vinieron otras tantas. De hecho, recientemente, el propio Álvaro de Luna reconoció que había compuesto nuevos temas cuya historia estaba basada en su última relación sentimental: «Son tres canciones que destacan tres momentos: la ira, cuando aceptas que las cosas se han terminado y la superación del duelo».

Dadas las circunstancias, Laura Escanes no ha podido evitar romper su silencio. Y lo ha hecho en un día realmente señalado puesto que este viernes 22 de marzo, Shakira ha sacado a la luz Las mujeres ya no lloran, su nuevo álbum. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la catalana sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores con un mensaje muy concreto y directo.

«Mira, lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro. Pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones…», escribió, dejando a todos sus fans sin palabras. Eso sí, todos llegaron a la misma conclusión: estaba refiriéndose a Álvaro de Luna.

mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones………….. lol — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 22, 2024

Tan solo unos minutos después, Escanes volvió a compartir un nuevo tuit y, en esta ocasión, aseguró lo siguiente: «Quiero abrazar fuerte a Shaki después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando, en realidad, son todo lo contrario».

De nuevo, otro dardo envenenado a Álvaro de Luna. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Laura Escanes se había reservado para el final el mensaje más contundente de todos los que ha compartido, en cuestión de minutos, en X (antes Twitter). Con él, ha acabado dejando muy claro que el destinatario que todo lo que ha escrito en la red social tiene un destinatario, y no es otro que el reconocido cantante sevillano: «Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta». Es más que evidente que la guerra entre ambos no ha hecho más que comenzar.