Laura Bozzo sorprende a Ion Aramendi en ‘GH VIP 8’: «Por ese culito redondito me peleo»

El pasado domingo 26 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega del Debate de GH VIP 8 presentado por Ion Aramendi. Precisamente él se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche, y todo por el vídeo que el equipo emitió sobre los comentarios que hizo Laura Bozzo sobre él en una conversación con Albert Infante.

Entre otras cuestiones, la presentadora peruana reconoció que no podía comparar a alguien como Luitingo con un hombre como Ion Aramendi, entre otros tantos piropos: «Yo veo a Ion y digo, vamos a matar por él. Por ese culito redondito me peleo», aseguró Laura Bozzo entre risas, en su conversación con Albert Infante.

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora quiso dar muchísimos más detalles: «Me hago pipí, la concha se me derrite y las tetas se me paran». Además, añadió: «Quiero a alguien así, con ese carisma y esa simpatía. Lo digo con todo el respeto para su familia». ¡Albert no podía parar de reír ante los comentarios de su amiga y compañera en GH VIP 8!

Laura, sobre Ion: «Con ese culito redondito, quiero verlo. Por algo así me peleo» #GHVIPDBT11 pic.twitter.com/uX9Ixfa6Jy — Gran Hermano (@ghoficial) November 26, 2023

En la conexión en directo, Laura Bozzo no podía evitar taparse la cara, de la vergüenza que estaba sintiendo al ser consciente de que el presentador había escuchado todas y cada una de sus palabras. Cuando Ion Aramendi le pidió que repitiera una frase en concreto, la concursante de GH VIP 8 no tardó en reaccionar: «¡Mis hijas están viendo!».

Por lo que el presentador respondió: «¡Y los míos también!». Lejos de que todo quede ahí, el comunicador fue más allá: «Veo que es necesidad. Voy a enseñar mi culito». Acto seguido, hizo un pequeño baile para mostrarlo, siendo animado por el resto de concursantes del reality. «Es mejor de lo que me esperaba. ¡Tienes el culito perfecto!», espetó Bozzo. Sin duda, ¡fue uno de los momentazos de la noche!