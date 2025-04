El regreso de la Semana Santa está siendo mucho más movido de lo esperado para las cadenas de televisión, que apenas unas horas después de volver al trabajo han tenido que informar de la muerte del Papa Francisco a la edad de 88 años. La noticia, producida a las siete de la mañana, no se ha conocido hasta bien entrada la mañana, por lo que ha pillado sin posibilidad de previsión a todos los grandes programas de la mañana. Ana Rosa Quintana y Susanna Griso han sido las que han podido reaccionar a esta noticia en pleno directo, mientras que otros espacios han sido los grandes afectados. Zapeando es uno de ellos, ya que no acudirá a su cita habitual con los espectadores alrededor de las 16:00 h en laSexta, aunque no es el único.

Los movimientos en las principales cadenas nacionales han sido obligados, puesto que muchas han levantado sus programaciones para ampliar sus espacios informativos. El primer afectado ha sido Mañaner@s, que este lunes debía estrenar su nuevo formato, con Javier Ruiz formando equipo con Adela González. En este remodelado Mañaner@s 360 desaparece la información del corazón, dando importancia a la economía y a la rabiosa actualidad política y social. Pero este estreno tendrá que esperar, en principio, hasta el martes, ya que la pública se ha volcado en el fallecimiento del pontífice con La hora de La 1 y un especial informativo.

Otro de los afectados es Zapeando, que como ocurre cada vez que hay noticias de impacto, debe dejar su hueco a la actualidad. El espacio de Dani Mateo tendrá que esperar al martes para volver con los espectadores tras unos días de descanso. En su lugar, como siempre, laSexta emitirá un especial de Más vale tarde.

Esta noticia llega a tan solo un día antes del estreno de La familia de la tele, que tenía previsto realizar un desfile de carrozas para dar el pistoletazo de salida en su estreno. Debido a que España ha decretado tres días de luto oficial, es muy posible que este acto se tenga que aplazar hasta que pasen esas jornadas.

De confirmarse esta noticia, Y ahora Sonsoles y El diario de Jorge serían los mayores beneficiados, ya que la actualidad haría que muchos espectadores elijan a TardeAR y a la propia Sonsoles Ónega para informarse de un acontecimiento tan importante.

Estos no serían los únicos cambios, pues laSexta también ha anunciado que, más allá de la cancelación de Zapeando, emitirá este lunes un especial de El Objetivo para dar la última hora desde Roma y El Vaticano. Antena 3, Telecinco y Cuatro, por el momento, no han cambiado sus parrillas, aunque sí que han centrado sus contenidos en la noticia.