Lara Sajen estalla, como nunca, contra Marta López: «¡Déjame en paz!»

Lara Sajen, ex concursante de ‘Supervivientes 2021’, ha explicado el origen de su conflicto con varias tertulianas cuando coincidieron en la isla. Todo ello se produce tras una tensa discusión entre Alexia Rivas, Marta López y Olga Moreno en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’.

Las colaboradoras protagonizaron un encontronazo en el plató y donde la periodista dejó muy claro a la ex pareja de Antonio David Flores los motivos de la ruptura de su amistad. Además, en ‘Ya son las ocho’, la reportera ha explicado que sigue sin entender algunas actitudes de la andaluza.

«Lo primero, ella fue la que primero se dirige a mí como queriendo darme un zasca. Yo con ella conviví cinco días en una playa, no la considero mi amiga. Luego cuando salgo y viendo las cosas que vi. Que le robó la Nutella a Melissa, que no se acordaba de las cosas, atacó a Lara…todo me iba chirriando. No me gustaron actitudes suyas. Yo estoy en mi derecho de dar mi opinión.», cuenta Alexia Rivas.

Lara Sajen estalla contra Marta López: «Déjame en paz» #YaSonLasOcho30M https://t.co/avmeulqDRD — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 30, 2022

Laura Sajen también se encontraba en el plató y ha querido proporcionar más detalles sobre su enfrentamiento con la malagueña. «Entiendo la postura de Alexia porque me ha visto mal con el tema de Olga. Yo soy muy sentimental, yo cuando la vi que dijo que éramos muy amigas me hizo como un tilín. Cuando la vi en ‘Déjate querer’ le mandé un mensaje y dije que me gustó verle», ha comentado la ex concursante de ‘Supervivientes’.

Además, la argentina quiso lanzar un dardo envenenado contra Marta López por pretender alejarle de la andaluza. «Es como la que entra a un buffet libre y se come todo. Ahora que me estoy reconciliando con ella, quiere meter caquita. ¡Déjame en paz y deja en paz a Olga!», ha dicho muy seria la tertuliana mirando a cámara.