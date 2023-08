Lara Álvarez desvela la razón por la que abandonó ‘Supervivientes’

Uno de los cambios más notorios de la última edición de Supervivientes fue la ausencia de Lara Álvarez. La presentadora ha hablado ya en numerosas ocasiones sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abandonar el puesto, pero ahora se ha sincerado más que nunca en el podcast La casa de mi vecina de Nagore Robles.

Este verano ha emprendido nuevos proyectos como presentar Me Resbala, que nada tiene que ver con su antiguo puesto. En su antiguo trabajo en el reality de Mediaset copresentaba los directos desde Honduras mientras que Jorge Javier Vázquez le daba las entradas desde plató. Aunque siempre estará agradecida, lo cierto es que también lo pasó mal en alguna que otra ocasión.

“Supervivientes ha marcado un antes y un después en mi carrera, en lo profesional y en lo personal, porque allí me he enfrentado a mi mayor miedo: la soledad. Pero no es tanto el cansancio del encorsetamiento en un mismo papel, sino más lo que yo sentía. Necesitaba hacer cosas nuevas”, explicaba sobre el motivo principal que le llevó a dejar el programa. Otro de ellos fue la gran autoexigencia que ella misma se imponía.

“Soy muy exigente y eso he tenido que trabajarlo para empezar a disfrutar. En Supervivientes, precisamente, por la necesidad de hacer un directo y tener el respeto por los concursantes que lo están pasando mal, mi autoexigencia era enorme. Ahora, en Me resbala, el objetivo es divertirse y romper con el miedo a la corrección”, ha comparado su antiguo puesto con el actual.

Durante el reality, todo el equipo se traslada a Honduras a lo largo de los tres meses que dura el concurso. La presentadora ha vivido momentos muy complicados presentando los directos en la isla. “A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando en una esquinita al lado de un árbol. Estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento”, ha recordado. Pero el show debe continuar, por lo que enseguida debía recomponerse y poner buena cara para poder presentar. El público era la mayor motivación de la asturiana para poder hacer su trabajo: “Al final dices: ‘El espectador conecta para desconectar’”.

Por último, ha hablado sobre cómo fue la decisión de dejar el programa. “Fue totalmente necesario y el momento no fue tan duro como durante la toma de decisión. Te enfrentas a un momento en el que el consumo de la televisión está bajando, estás en el programa que más audiencia está teniendo, un papel asentado porque hay una trayectoria y un cariño del espectador, y de repente dices: ‘Es momento de un cambio’”, ha explicado sobre lo que sintió en esos momentos. Finalmente, decidió que para no poder implicarse como ella quería era mejor no implicarse en lo absoluto.