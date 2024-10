Lara Álvarez, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las profesionales de la comunicación más queridas y reconocidas de nuestro país. A sus 38 años, la periodista ha estado inmersa en un gran número de proyectos en la pequeña pantalla, como es el caso de presentar Supervivientes desde los Cayos Cochinos de Honduras. Tras poner fin a esta etapa, en la que estuvo inmersa durante años, ha estado probando suerte en otros tantos programas de televisión. Ahora, está poniendo todo a punto para su nueva aventura en RTVE, con el concurso La Conexión. Recientemente, la de Gijón ha visitado a Marc Giró en Late Xou, donde se ha sincerado sobre numerosos aspectos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Tanto es así que Lara Álvarez ha reconocido que, a sus 38 años, ha llegado a un punto en que no necesita absolutamente a nadie a su lado para que le complete.

Es más, la presentadora de televisión ha reconocido que tiene una vida tan feliz y tan plena que ha llegado a una conclusión muy concreta. Y es que si una relación sentimental no suma, prefiere seguir disfrutando de su soltería. Una reflexión a la que llegó tras hacer un comentario sobre el pensamiento que tienen muchas personas que se encuentran en su situación: «Hay una frase que se dice que es como ‘Bueno, mientras no reste, a mí me vale’. En las parejas, en las amistades… Un poco en todo. Yo pienso, jo, tengo 38 años. Gracias a Dios estoy en un momento de mi vida muy contenta, muy equilibrada, muy satisfecha, tengo el amor de mi familia, el amor de mis perros, soy una loca de mi trabajo y no es que no llegues a no restar es que o sumas o realmente tengo una vida muy completa ahora mismo».

Fue entonces cuando Marc Giró quiso pronunciarse: «Y no estás con nadie, ninguna suma, ninguna multiplicación… Ya si multiplican flipas, ¿no?». La asturiana continuó sincerándose: «Nada, nada. Ojalá, ¿te imaginas?». Lejos de que todo quede ahí, el presentador del Late Xou fue más allá: «Has dicho que tienes la lista de prioridades, que ahora es comer, dormir y sexo». La invitada respondió de forma afirmativa, por lo que Marc se quedó sorprendido: «¿En serio?».

La presentadora continuó explicándose: «Hombre, totalmente. Comer es el mayor placer que siento en mi vida. O sea, de verdad. Me encanta comer, disfruto comiendo una barbaridad». Marc Giró acabó pronunciándose sobre cuáles serían sus prioridades: «Pero te digo, porque yo haría sexo y luego ya veremos lo que hago».

«¿Tú tienes pareja?», preguntó Lara Álvarez al presentador de Late Xou, y él respondió: «Pues por eso yo pongo la prioridad sexo al principio porque tengo pareja de 25 años. Como ustedes comprenderán…» Fue entonces cuando la asturiana fue más allá, tirando de ese humor que le caracteriza: «Cuesta mucho ahora, Marc. Está la cosa muy mal».

Lara Álvarez presentará La Conexión en La 1 de Televisión Española

Su fichaje por RTVE fue una de las grandes sorpresas de esta temporada. La periodista asturiana se va a poner al frente de un nuevo concurso que lleva por título La Conexión, basado en el formato original The Connection, emitido en la cadena pública neerlandesa. Estamos ante un concurso de conocimientos bastante curioso y, sobre todo, novedoso.

El objetivo no es otro, como su propio nombre indica, de encontrar una conexión entre todas las respuestas que se han dado a lo largo del programa. Cinco concursantes, que tienen algo en común, se enfrentan a cinco rondas. Las cuatro primeras son de cultura popular y la última es realmente impactante, por su puesta en escena y porque se resuelve en aproximadamente tres minutos. Todo ello nos llevará a esa conexión final, que es la base de este concurso que presentará Lara Álvarez.