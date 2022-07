Lara Álvarez, decepcionada con Nacho Palau tras saltarse las normas

Este domingo el ex de Miguel Bosé, Nacho Palau, ha sido objeto de polémica debido a que su intento de hacer trampas que ha sido detectado en el mismo momento por Lara Álvarez. La periodista gijonense se ha sentido muy sorprendida al ver cómo el concursante no haya sido capaz de mantener las reglas instauradas por el programa de Telecinco, Supervivientes 2022.

Todo ha ocurrido después de que los concursantes estuviesen disfrutando de una especie de buffet con artículos como pollo, salchichas, manzana o dulces. La regla, era que no se podían tocar los alimentos con las manos, debían cogerse desde lo alto con la boca y con un límite de tiempo. Cuando la cuenta atrás ha finalizado, Lara Álvarez ha podido comprobar como el valenciano se llevaba algo de comida a los bolsillos.

Tras presenciar con sus propios ojos la trampa de Nacho, Lara se ha llevado las manos a la cabeza y no ha podido decir nada más que «Nacho, ¿te has guardado algo? ¡No me lo puedo creer! Ay, lo que iba a hacer ahora mismo Nacho».

Lara Álvarez pilla a Nacho Palau guardándose comida en un juego de recompensa y se queda sin el premio que reciben todos sus compañeros💥 #ConexiónHonduras13 #Supervivientes18J https://t.co/bPhVCGuhhK — Supervivientes (@Supervivientes) July 18, 2022

Lo peor, es que la presentadora desde la isla hondureña tenia reservada una sorpresa, que no era otra cosa que dejar que los concursantes pudiesen elegir algo para comerlo con tranquilidad (sin límite de tiempo), con el fin de que lo disfrutasen.

«El resto podéis coger una cosa, la que queráis, y podéis comerla sin tiempo, podéis disfrutarlo» ha dicho la asturiana al resto de participantes, dejando a Nacho sin el privilegio de poder comer nada.

Después de comprender la gravedad de su error Nacho Palau se ha desmoronado junto a Lara Álvarez, la cual le ha dicho que «Las normas están para cumplirlas. Sé que estáis pasando hambre, pero lo peor es que no dejáis ni la opción a poder sorprenderos en muchas ocasiones. Lo que queremos es que disfrutéis, juguéis y cuando lo hacéis siempre hay premio». Finalmente, Nacho Palau ha pedido que se retirasen de nuevo a la playa, muerto de la vergüenza.