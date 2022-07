La artista estadounidense Lady Gaga ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al publicar un emotivo texto en el que ha dejado plasmados sus sentimientos, emociones y pensamientos después de su regreso a los escenarios, tres años después de su parón por la pandemia del Covid-19.

Lady Gaga ha vuelto a poner en marcha su Chromatica Ball World Tour. Un regreso a los escenarios muy esperado, tras el cual, la artista ha querido compartir con todos sus fans lo que ha significado para ella poder volver a subirse a un escenario después de tanto tiempo.

«Estoy tan increíblemente agradecida a todos los que han trabajado conmigo para construir este show y me han ayudado a expresar una visión de la libertad y el gozo a través de la música, el baile, la moda, el arte y la tecnología», comienza el texto escrito por la intérprete de Shallow en su cuenta de Instagram.

«Nunca pensé que volvería a estar en el escenario así otra vez. Nunca olvidaré todo el duro trabajo que hicimos todos como un equipo. Quiero y aprecio a los bailarines y a la banda por todo su duro trabajo, dedicación y talento en sus ensayos y actuaciones, y el equipo entero y el personal que hizo todo esto posible», concluye la artista.

Un agradecimiento muy especial, con el que Lady Gaga ha querido agradecer a todo el equipo que ha hecho posible su apoteósico regreso a los escenarios. Así como también ha querido agradecer a sus fans la acogida que ha tenido su gira una vez más. Una gira que se posiciona como una de las más espectaculares de este 2022 a nivel mundial.

