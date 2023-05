Kiko Matamoros, en shock tras este inesperado gesto de Marta López Álamo en la ‘Sálvame Fashion Week’

Marta López Álamo se convirtió en la modelo internacional invitada a la última Sálvame Fashion Week. La modelo acudió al programa por sorpresa, sin que ni siquiera su futuro marido, Kiko Matamoros, supiera que se la iba a encontrar esa noche en plató.

Tras anunciar a lo largo de toda la noche que una modelo internacional visitaría la gran gala de la Sálvame Fashion Week, al final del programa Marta López Álamo hizo su entrada en plató vestida de novia para sorprender a Kiko Matamoros, con quien se dará el sí quiero el próximo 2 de junio.

La modelo se subió a la pasarela con el rostro cubierto, para que nadie supiera quien era hasta que se lo quitase. «Kiko no se había dado cuenta de que Marta había subido, he tenido que gritarle yo», aseguró María Patiño ante la cara de incredulidad del colaborador.

Marta López Álamo se viste de blanco en la #SFW2023 https://t.co/5gtrw2G2Ft — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 26, 2023

«Ni me he enterado. He visto un bulto blanco, pero claro, pensaba que era el último, no sabía que era ella», expresó Kiko Matamoros, que se quedó totalmente en shock cuando descubrió que estaba compartiendo pasarela con su futura esposa.

Kiko Matamoros aseguraba estar nervioso por su boda, mientras que Marta López Álamo aseguraba estar bastante «más tranquila» a tan solo una semana del enlace. Además, la modelo reveló un detalle que el colaborador no conocía.

«Llevaré tres vestidos de novia», confesó Marta López Álamo. Mientras que Kiko Matamoros, por su parte, le dedicó unas bonitas palabras: «Estoy orgullosísimo de unirme a la mujer que adoro. Ha cambiado mi vida», dijo el colaborador a su futura esposa visiblemente emocionado.