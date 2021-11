¿Se ha casado Kiko Matamoros? Esa es la gran cuestión que se ha debatido en ‘Sálvame’ la pasada tarde y a la que todavía no tienen una respuesta clara. Y es que, el colaborador del programa se ha visto entre la espada y la pared en una tarde en la que ha sido el protagonista tras confesar que la información que estaba dando María Patiño sobre su enfrentamiento con Marta López Álamo era cierta.

“Has cometido un delito”, le recriminaba el colaborador a su compañera ante sus acusaciones. “Te felicito, es cierto lo que cuentas, aunque has cometido un delito”, aseguraba Kiko Matamoros. Unas palabras con las que hacía referencia a la información que pronunció la presentadora de ‘Socialité’ y donde señalaba que él le había pedido a la modelo que se fuera de casa.

Sin negarlo en ningún momento, el colaborador ha confirmado la información de María Patiño y le ha señalado que ha cometido un delito por “intromisión a la intimidad”. Una acusación que la colaboradora negó en todo momento. “Es un delito que tú cometes habitualmente porque te entrometes en la vida de los demás”, expresó Matamoros.

Pero, eso no fue todo, ya que la verdadera bomba de la tarde la lanzó Kiko Hernández. “¿Te has casado con Marta López?», le preguntó el colaborador. Una cuestión con la que Kiko Matamoros se quedó de piedra. Con risa nerviosa, respondía que no. Pero, el resto de sus compañeros alegaban que lo que estaba diciendo era mentira, que efectivamente se ha casado.

A pesar de ello, Matamoros continuó negando la información de sus compañeros. Asimismo, acto seguido afirmó que tampoco había iniciado los trámites para casarse, aunque señaló que “no se tarda tanto” como han comentado en plató. “Hoy te puedes casar en una notaría y si no tienes que pedir la nulidad ante dios es rapidísimo, lo puedes hacer en 48 horas”, declaró. Unas palabras con las que dejó a todos con la duda en el aire.