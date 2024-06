Kiko Matamoros estalla contra la organización de ‘Supervivientes 2024’: «Sois unos manipuladores»

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Kiko Matamoros acabó estallando, como nunca, contra la organización de Supervivientes 2024. Algo que dejó a todos sus compañeros completamente sorprendidos y sin palabras.

En un momento dado de la tarde, el equipo de Ni que fuéramos decidió recordar las palabras de Laura Matamoros tras poner fin a su paso por Supervivientes: «Creo que desde una perspectiva lejana al concurso, y desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia, por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mí, así mis compañeros igual».

Lejos de que todo quede ahí, la influencer fue mucho más allá: «Con esto no eximo mi parte de culpa en mis actitudes, pero si es verdad, que viéndolo desde fuera y con falta de información no se entienden, para bien o para mal». Un comunicado que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Matamoros (@_lmflores)

Al recordar las palabras de su hija, Kiko Matamoros volvió a aprovechar su participación en Ni que fuéramos para cargar contra la organización del reality que se desarrolla en Honduras: «Sois unos manipuladores, no habéis protegido a nadie, habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus incapacidades y posibles enfermedades».

El colaborador de Ni que fuéramos fue más allá: «Tenéis una responsabilidad y es que si alguien no está en condiciones psíquicas es no llevarle. Y para eso hay que pasar los filtros médicos, porque os lo exige el código de la cadena esa. Que vengáis a jugar así de sucio me parece repugnante, sois peores de lo que pensaba. ¡Y unos golfos!».

Kiko Matamoros suelta la bomba y cuenta que hablaba con la organización de Honduras y que llegó a hablar con su hija Laura aún estando concursando. Además dice que tiene pruebas de TODO. Que hagan un especial y que Kiko lo suelte TODO #NiQueFuéramos11J pic.twitter.com/CliogRlXw8 — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 11, 2024

Poco a poco, Kiko Matamoros fue mostrando cada vez más su enfado con la organización de Supervivientes 2024: «La habéis utilizado de mala manera como un monigote, la habéis guiado allí y la machacabais aquí». Y añadió: «¡Claro que habéis editado por vuestra conveniencia! Bastante prudente ha sido hija contando lo que ha contado».

Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano fue más allá: «Hay cosas que, por pena, no le he contado a ella, cosas que desconoce, de cómo habéis operado y cómo la habéis vendido allí para seguir utilizándola como un monigote. No me aguantáis ni un asalto». Es más que evidente que Kiko Matamoros no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante las injusticias que, según él, se están cometiendo.