Kiko Matamoros ha dejado perplejos a sus compañeros de reality durante su charla sobre las relaciones sexuales. El tertuliano ha contestado a múltiples preguntas que sus compañeros le han ido haciendo sobre el ámbito sexual, haciendo de Kiko todo un experto en el tema.

Desde que los concursantes de la actual entrega de Supervivientes 2022 desembarcaron hace unos meses en Cayos Cochinos, la fogosidad de estos se ha estado palpando en el ambiente. Kiko Matamoros ha hecho de un rato libre en la playa toda una clase express de sexología entregada a los concursantes de la isla.

Kiko Matamoros deja sin palabras a sus compañeros con una clase magistral de sexología 👀#TierraDeNadie9https://t.co/I6O6ybWwrG — Supervivientes (@Supervivientes) June 29, 2022

El tertuliano, hablando de diversos temas y haciendo públicos sus conocimientos en lo que al sexo se refiere, ha despertado la pasión entre los concursantes del reality. Los supervivientes no hacían más que preguntar a Kiko cuestiones como: “Naturalmente, ¿cuánto dura una erección? o ¿Por qué hay personas que eyaculan y al rato lo siguen haciendo?

Mientras el tertuliano se entregaba a sus compañeros con sus respuestas sólidas y fundamentadas acerca de la sexualidad, la pareja de la isla, formada por Yulen y Anabel, se reía y hacía carantoñas. Ana Luque, que se sentó al lado de Anabel Pantoja, se refirió a ella comentando entre risas: “¡Guarrilla! Tía te veo que estás deseando terminar el concurso”, haciendo referencia al apetito sexual que la pareja derrochaba en ese momento.

“¿Yo duró mucho o poco?” le preguntó Yulen a Anabel. Ante estos comentarios, la sobrina de Isabel Pantoja mostró timidez y rio a carcajadas mientras se secaba las lágrimas con la mano. Yulen Pereira decidió rematar el momento aclarando: “Es que estas conversaciones no se pueden tener aquí”.

No hay duda de que Kiko Matamoros ha avivado la llama de la sexualidad entre sus compañeros de la isla. El tertuliano no solo ha demostrado estar a la altura de los conocimientos básicos en lo que al sexo se refiere, sino que también ha dejado claro a los espectadores del reality y a sus compañeros que en este tema no tiene rival.