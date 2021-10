El pasado domingo, en el nuevo programa de ‘Viva la vida’, Kiko Matamoros se convirtió en uno de los grandes protagonistas. El colaborador no dudó un solo segundo en recordar, junto a Emma García y al resto de sus compañeros, uno de los momentos más complicados y duros de toda su vida.

Es entonces cuando Kiko Matamoros reconoció que sufrió malos tratos por parte de su padre. Aun así, con el paso del tiempo, consiguió perdonarle. Visiblemente afectado, reconoció que “la verdad es que no le guardo ningún rencor”. Este tema surgió por una situación muy concreta: en plató se puso un fragmento de la entrevista a Álex Fidalgo en ‘Lo que tú digas’, su podcast.

De esta manera, el colaborador de televisión quiso hablar de diversos aspectos íntimos de su vida. Una de las cuestiones que más ha marcado a Kiko Matamoros ha sido, sin lugar a dudas, su niñez. Tanto es así que consiguió impactar a todos con sus palabras ya que eran completamente inesperadas para muchos.

“Todos nos equivocamos. Yo a mi padre le quiero mucho y le agradezco estar aquí. La mitad de mi vida se la debo a él”, aseguró el tertuliano, a punto de romperse. Es evidente que estaba haciendo un enorme esfuerzo para contener las lágrimas puesto que, a pesar del tiempo, es algo que le sigue removiendo.

Debemos tener en cuenta que Kiko se marchó de su casa cuando era aún muy joven con el fin de escapar de esa complicada situación con su padre. En el mencionado podcast calificó estas palizas de “salvajes”. Es más, explicó que llegó a pensar lo siguiente: “A ver si me muero ya”. Afortunadamente consiguió superar esta compleja época de su vida. Esto le ha ayudado, y mucho, a su papel como padre.

“A mis hijos no les he puesto una mano encima en la vida, precisamente por el rechazo que me produce esa educación”, desveló el colaborador de ‘Sálvame’. Si hay un punto débil en él son sus padres. En más de una ocasión ha dejado claro el gran papel que jugó su madre en su vida y lo mucho que la extraña. De ahí que la siga recordando día tras día: “Tenía la sonrisa más bonita del mundo, era muy generosa. La echo mucho de menos”.