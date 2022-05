Kiko Matamoros y Ana Luque provocan un ataque de risa a Carlos Sobera y Lara Álvarez

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ presentada por Carlos Sobera. Un programa que nos ha dejado grandes momentos. Uno de ellos tuvo lugar Cayo Menor, cuando los concursantes se disponían a participar en un juego de recompensa. Sin embargo, uno de los momentazos de la noche, llegó con la participación de Kiko Matamoros y Ana Luque. Tanto es así que ha provocado ataques de risa tanto en Honduras como en el plató del programa.

El colaborador, que era el encargado de cantar, tenía que reproducir con la cabeza sumergida en un cubo lleno de agua parte de la canción que les tocó, ‘La Bamba’, y que su compañera, lo adivinara para poder disfrutar de una recompensa elegida por ellos al azar.

Kiko procedía a sumergirse y entonar el conocido estribillo de la canción, pero a pesar de su notable empeño, el primer intento resultaría fallido: “El gran poder”, intentaba adivinar su compañera. A lo que, ante el asombro de su compañero tras su respuesta dijo: “Claro que he escuchado, pero no me he enterado, Kiko. Que no me he enterado, Kiko, te lo juro”.

Nos parece que alguien de esta pareja está desesperado y no es Ana 😂 🌴 #TierraDeNadie2

Lara les aportaría la primera pista que sería, canción tradicional mexicana, y antes de que tuviera lugar el segundo intento, Ana Luque comentaba: “Ay, te iba a decir una sardana, espérate”, sin haber escuchado de nuevo la canción. Aunque, tras el segundo intento, no sabemos si era mejor que lo escuchara de nuevo: “¿Mis zapatos rojos?”, comentaba la andaluza, que soltaba todo lo que se la pasaba por la cabeza.

Prácticamente sin aire, Kiko Matamoros cantaba de nuevo bajo el agua, pero nada, ni con esas. Eso sí, según iba avanzando las oportunidades la desesperación del colaborador aumentaba, al igual que lo hacían las risas en el plató: “Kiko es que cantas muy mal co**”. Mientras tanto, Carlos Sobera incapaz de contenerse, rompía a llorar de la risa, mientras Lara lo hacía con el resto de los concursantes en Cayo Menor.