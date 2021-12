Este martes ‘Sálvame’ emitió el especial ‘El último viaje de Rocío’. Un homenaje a Rocío Jurado de cuatro horas de duración, música en directo y tesoros inéditos de la más grande. Todo ello supervisado por su hija, Rocío Carrasco, y con una ausencia muy sonada, la de la familia Mohedano. De esto último ha querido hablar Kiko Hernández de forma contundente.

El colaborador ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua, cuestionando la ausencia de la familia Mohedano en el homenaje a Rocío Jurado, tras haber sido invitados todos ellos por la productora, La Fábrica de la Tele.

“Durante una semana, un montón de gente no paró de decir que se iba a ensuciar el nombre de Rocío Jurado y, después de ver el pedazo de homenaje ¿Me puede decir alguien quién ha ensuciado el nombre de Rocío Jurado? ¿Quién? ¿Dónde están los que decían que se iba a emborronar?”, exclamó Kiko Hernández, defendiendo el homenaje que la cadena había realizado a Rocío Jurado.

El colaborador explicó que no entiende la ausencia de la familia Mohedano en el programa. “Imaginarían que íbamos a sacar basura, que sería un desastre, no me entra en la cabeza que ayer nadie viniera”, señaló, haciendo especial hincapié en la ausencia de Chayo Mohedano, la sobrina de la artista.

A la cantante se le ofreció participar en el programa para interpretar una de las canciones de su tía, Rocío Jurado. No obstante, rechazó la propuesta. Un hecho que no sentó nada bien a los rostros más conocidos de ‘Sálvame’, al no entender su actitud.

Jorge Javier Vázquez aprovechó el enfado de Kiko Hernández, para zanjar otra de las polémicas alrededor del especial de Rocío Jurado, asegurando que: “Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada. Hay poco más que decir, absolutamente nada. Firmó el contrato de cesión de imagen”.