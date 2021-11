No es ningún secreto que la relación que Kiko Hernández y Alejandra Rubio mantienen actualmente no es la mejor. Los dos han dejado claro, en sus respectivos programas de televisión, los diversos problemas que hay entre ellos. Recientemente, la nieta de María Teresa Campos volvió a confirmar que no le gusta la amistad que Kiko tiene con su abuela, palabras que hicieron que el colaborador volviese a estallar en ‘Sálvame’.

El pasado miércoles, Kiko Hernández reconoció que su amistad con María Teresa Campos no está pasando por su mejor momento debido a las últimas polémicas con Alejandra Rubio. De esta manera, el tertuliano reconocía en ‘Sálvame’ que “está enfadada conmigo. Ella está ahora viviendo en casa de Terelu, que nunca ve Telecinco ni ‘Sálvame’, pero curiosamente ayer sí se veía”.

Como era de esperar, Kiko Hernández no ha tardado en mostrar lo sumamente descontento que está con esta situación: “A Teresa Campos, que la protegen para que nadie la haga daño, se lo pusieron justo desde mi intervención. No le pusieron las imágenes de Alejandra Rubio”. Unas palabras que dejaron en shock el resto de compañeros de ‘Sálvame’.

Ahora bien, ¿tiene solución la situación de María Teresa Campos y el colaborador? Él se sinceró: “Esta mañana estaba enfadada nivel 8 y luego ya por la tarde estaba nivel 5”. En ese mismo momento confirmó que no había hablado con ella, pero que lo iba a hacer más pronto que tarde ya que “tengo que quedar con ella para comer y darle las gracias porque me está ayudando con algo”.

Un asunto que, por el momento, no ha querido compartir con los espectadores de ‘Sálvame’, tan solo con Jorge Javier Vázquez. Las únicas palabras que el presentador se animó a pronunciar fueron las siguientes: “Madre mía”. Además, aprovechó la ocasión para preguntar a Kiko Hernández si cree que el hecho de que María Teresa Campos esté enfadada tiene que ver con que esté, actualmente, en la casa de Terelu Campos. Él no tardó en responder afirmativamente.

Kiko Hernández, mientras Carmen Borrego charlaba con Cristina Soria, aprovechó la oportunidad para dar a conocer cómo se desarrolló el encuentro entre Terelu Campos y José Carlos, su cuñado. “No creo que se enfade Carmen, pero vamos, el marido cuando escucha eso en televisión, creo que fue al día siguiente que fue a recoger a Terelu Campos, y le dice: ‘Por cierto, ¿qué tienes que contar de mi mujer que yo no sepa?’. Entonces Terelu se calló la boquita y miró para abajo, y dice: ‘Nada, nada’”, aseguró. ¡Parece que la guerra continúa!